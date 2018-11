Liever thee of koffie? Onze genen bepalen onze voorkeur

'De studie is gebaseerd op een zeer groot aantal om aan te tonen dat de perceptie van bitterheid de consumptie van thee of koffie beïnvloedt', zegt Daniel Liang-Dar Hwang van de Universiteit van Brisbane, coauteur van het onderzoek.

Merkwaardig genoeg zijn het juist de mensen die het gevoeligst zijn voor de bittere smaak van koffie die de meeste koffie drinken. Dit duidt erop 'dat koffiedrinkers een smaak of vermogen ontwikkelen om cafeïne te detecteren', Marilyn Cornelis, hoogleraar preventieve geneeskunde en coauteur van de studie.

'Genetica is in iets hogere mate verantwoordelijk in de perceptie van bitterheid dan in de perceptie van zoetheid', zegt Daniel Liang-Dar Hwang. Maar de perceptie van smaken wordt ook beïnvloed door ons gedrag.

'Alhoewel mensen van nature niet van een bittere smaak houden, kunnen we bitter voedsel wel leren waarderen. Omdat koffiedrinkers in het algemeen de bittere smaak beter kunnen verdragen, zullen ze ook eerder de bittere smaak van andere voedingsmiddelen zoals groene groenten waarderen', aldus de onderzoeker.

Het onderzoek is gebaseerd op de genetische gegevens van ongeveer 438.000 Britten die meededen aan de studie. Het is niet zomaar generaliseerbaar naar andere landen en culturen, zeggen de auteurs.