Als er wordt ingegrepen op basis van meer lokale cijfers, kan in Lier het sluitingsuur van 23 uur worden afgeschaft en kunnen daar meer personen worden toegelaten per tafel. Dat schrijven enkele Lierse horeca-ondernemers in een open brief aan Antwerps gouverneur Cathy Berx.

De ondernemers hebben naar eigen zeggen het gevoel dat ze als 'ervaringsdeskundigen' niet zijn gehoord voorafgaand aan de beslissingen van de gouverneur om onder meer een avondklok af te kondigen, de horeca vroeger te laten sluiten en een beperktere bubbel per tafel toe te laten in die horeca.

'Dit heeft geleid tot veel onbegrip en wantrouwen', stellen ze. 'Veel collega's onder ons hebben het respect verloren en zijn boos. We willen streven naar een duurzaam model waarin we op lange termijn, met oog voor onze gezondheid en die van onze klanten, onze horecazaak willen uitbaten. We vragen u om ons te aanhoren.'

Niet leefbaar

De Lierse horeca zouden de voorbije maanden hun 'uiterste best' hebben gedaan om veilig te heropenen. 'Mensen hielden zich aan de maatregelen, voelden zich veilig en waren ook veilig', klinkt het. 'We hebben geïnvesteerd, zijn creatief en ondernemend geweest om van een hopeloze situatie toch iets werkbaar te maken.'

De huidige opgelegde maatregelen zouden echter 'niet leefbaar' zijn. 'Het kan anders en even veilig', zeggen de ondernemers. 'Graag nodigen we u in Lier uit. Kom eens een kijkje nemen hoe we klaar staan om met respect voor alle maatregelen onze gasten te ontvangen.'

Op een lijstje met 'pijnpunten' staat onder meer het verplichte sluitingsuur, het aantal toegestane personen per tafel, de onduidelijke duur van de maatregelen en het alleen moeten winkelen.

