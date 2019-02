Libanese foodtruck Yalla Yalla opent permanente zaak in Gent

Goed nieuws voor de liefhebbers van verse falafel en hummus. De Libanese foodtruck Yalla Yalla staat vanaf nu niet alleen meer op de festivalweides, trouwfeesten of als pop-up in food markets, maar vestigt zich permanent in Gent. Met hun foodtruck verzamelden de Libanese zussen Dalilah en Mona en vriendin Hanne al heel wat fans.

Yalla Yalla onderscheidt zich al sinds 2015, toen ze van start gingen op de Gentse Feesten, met verse en overheerlijke falafel, hummus en andere Libanese lekkernijen. 'Er wordt niets op voorhand voorgebakken. Dat proef je', aldus Hanne Couderé. Vanaf nu moeten we dus niet meer aftellen tot de zomermaanden om te gaan smullen van de Yalla Yalla bestsellers.

Praktisch

Donkersteeg 3, Gent

Vanaf 10 februari kan je er iedere zondag terecht voor een brunch buffet

Dinsdag is de foodbar gesloten

Yallayallabeirutstreetfood.com/foodbar