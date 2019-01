Leven in de brouwerij: na 230 jaar maken de Norbertijnen opnieuw bier

Het idee om de microbrouwerij nieuw leven in te blazen is gegroeid tijdens het restaureren van de abdij. Welke bieren er gebrouwen zullen worden en onder welke naam ze geserveerd zullen worden is nog niet duidelijk. De locatie van de microbrouwerij staat wel al vast. 'We gaan alles installeren in een gedeelte van het gastenkwartier', aldus Filip Noël van cvba Braxatorium Parcensis (Bra-Pa).

'Momenteel bestuderen we nog de recepten. Het doel is de traditie van vroeger te respecteren en te vertrekken van producten in de omgeving van de abdij', aldus Noël. Een van de mogelijke namen is 'Quirninis', een woord dat verwijst naar een heilige wiens relikwieën in de abdij begraven liggen. 'Het is bovendien een heilige die aanroepen wordt voor een goede oogst en natuur'.

Uniek project

Om de nodige werken te kunnen uitvoeren sluit de cvba Bra-Pa een samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven, die met het oog op de uitvoering van de restauratiewerken momenteel erfpachthouder is van een groot deel van de abdij.

'We geven hierbij een deel van het gastenkwartier terug in concessie aan de paters voor de bouw van de brouwerij. De Abijd van Park is de vierde Leuvense abdij die haar eigen bier brouwt. Ze is wel de enige die dat ook effectief in de abijd zelf doet', aldus de Leuvense schepen Dirk Vansina