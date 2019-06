Voor een maand lang organiseert het M-museum van Leuven de zoMerbar op zijn dakterras. Je kan er niet enkel terecht voor cocktails, maar ook voor een goede dosis cultuur.

Bezoekers kunnen genieten van een mix poëzie, literatuur en comedy. 'Met de zoMerbar toont M zich als een plaats van ontmoeting, waar mensen samenkomen en waar iedereen van cultuur kan komen genieten. Voor sommigen is de bar een eerste kennismaking met het museum, voor anderen een kans om nieuwe artiesten te ontdekken of gewoon gezellig te ontspannen', vertelt Denise Vandevoort, voorzitter van M. 'In het programma komen jong en oud samen en versmelten verschillende disciplines.'

Op het programma

De bar is open van donderdag tot zondag en heeft een vast programma. Zo staat er donderdagavond 'woord' ingepland. Onder andere Noordelijk Kwaad, een viertal dat poëzie en muziek versmelt, Imke Courtois en Zaki krijgen het podium. Vrijdagen en zaterdagen focussen dan weer op muziek. 'We ontvangen zo Ana Diaz, die met haar mix van jazz, flamenco en hiphop eerder al het publiek mocht opwarmen voor Angèle. De melancholische zielen kunnen zich laten meeslepen door de beklijvende stemmen van Gentse band Low Land Home', klinkt het bij M. Op zondag maakt de organisatie plaats voor comedy: 'Het duo achter Grof Geschud komt in M zijn nieuwe zaalshow LIJMEN in primeur testen en Jeron Dewulf komt de harde realiteit van het leven toetsen aan het parallelle universum van de sprookjes.'