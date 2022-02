Leuven start met projecten voor gezonde voeding op basisscholen

Leuven start een nieuw pilootproject op basisscholen om alle leerlingen van basisscholen gezonde en duurzame voeding aan te bieden. Het project, dat de naam 'GoodFood@School' kreeg, is donderdag voorgesteld in basisschool Sint-Jan aan de Mechelsevest in Leuven.