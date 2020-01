Nog een plaats aan tafel? Dek op 11 februari dan eens voor iemand extra en breng mensen samen.

Binnenkort start in Leuven een nieuwe tentoonstelling, met daarop ook 'Het Laatste Avondmaal' van Dieric Bouts. Dat is, volgens de stad en M Leuven, het ideale moment om ook een onvergetelijk avondmaal te organiseren. Ter ere van Bouts, roepen de organisatoren nu op om een bordje bij te zetten. 'Gewoon, omdat iedereen nood heeft aan gezelligheid en warmte', klinkt het. Maar ook omdat uit het eenzaamheidsonderzoek van de KULeuven bleek dat maar liefst twintig procent van de Vlaamse jongeren zich soms tot dikwijls eenzaam voelt. 'Dit initiatief is een eenvoudig, maar mooi en belangrijk gebaar in onze samenleving', aldus burgemeester Mohamed Ridouani.

Het concept is inderdaad erg simpel. Houd je van koken? Maak dan eens een portie extra en nodig iemand uit. Dat kan een (oude) bekende zijn, maar ook een toekomstige vriend die je nu nog niet kent. Ben jij meer een eter? Schuif dan op 11 februari aan in een deelnemend huishouden. Wat je ook wil doen: je kan jezelf aanmelden op de website van de actie, die bovendien alle informatie bundelt en beschikbare plaatsen bundelt.

Het Laatste Avondmaal! © Rudi Van Beek

