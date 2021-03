Vooral Leuvenaars gingen de VeggieChallenge aan, blijkt op de voorlaatste dag van de campagne. Daarvoor krijgt de stad een oorkonde.

Bijna 24.000 Belgen schreven zich in voor de VeggieChallenge. Samen bespaarden ze ongeveer 475.000 kg CO2, 725.000.000 liter water en 50.000 dierenlevens. Van al die Belgen waren de Leuvenaars het sterkst vertegenwoordigd. Schepen van Landbouw en Consumptie David Dessers is opgetogen: 'Deze overwinning toont aan dat er in Leuven een groot draagvlak is voor duurzame, vegetarische en gezonde voeding. Daar bouwen we de komende maanden op verder. Zo zullen we werk maken van een groter vegetarisch aanbod op evenementen in onze stad. We hopen dat heel wat Leuvenaars de smaak te pakken hebben gekregen en ook de komende maanden voor (meer) veggie kiezen.'Op de tweede en derde plaats volgen Oostende en Gent. Opvallend aan zee was hoe enthousiast de horeca mee op de kar sprong: maar liefst dertig Oostendse restaurants deden in maart een extra inspanning om meer veggie en vegan gerechten aan te bieden.