Leuk om te geven, lekker om te krijgen: drie keukencadeautjes

Van een homemade kruidenmix tot een fles zelfgemaakte drank: veel persoonlijker kan het amper worden. Met zo'n cadeau schenk je namelijk niet alleen iets lekker, maar ook het allerkostbaarste goed tegenwoordig: een stukje van je tijd.

Een lading koekjes of andere zoetigheid werkt altijd als cadeau, maar nog beter is een culinair geschenk dat de ontvanger ervan even kan bewaren. De zussen Natalie en Sarah Schrauwen - samen Les Odettes - geven drie van hun recepten weg waarmee je gegarandeerd de titel van Beste Cadeaugever van de Avond verdient.

Dukkah

Een Midden-Oosterse notenmelange die heerlijk is om brood met olie in te soppen of om over soepen en salades te strooien.

150 gr ongezouten noten

1 el komijnpoeder

1 el korianderzaadpoeder

2 tl chilivlokken

1,5 tl zoutvlokken

6 el sesamzaad

Verwarm de oven voor op 180°. Doe de sesam in een ovenschaaltje en laat ze goudgeel worden. Ondertussen kan je de noten grof hakken, of kort in de blender vermalen. Die mogen ook even mee in de ovenschaal tot ze krokant zijn. Laat het komijnpoeder en korianderzaadpoeder bruinen in een verhitte pan zonder olie, om de smaken goed vrij te maken en wat aardser te maken.

Meng alle ingrediënten door elkaar en laat afkoelen. Je kan dukkah in een luchtdicht afgesloten bokaaltje in een donkere kast minstens één maand bewaren. Daarna gaat de kwaliteit van de olie in de noten achteruit.

Limoncello

De smaak van zomer in een fles cadeau geven, dat doe je met een een limoncello-presentje. Traditioneel wordt limoncello enkel gemaakt van de schillen, maar bij Les Odettes vinden ze deze variant met het sap er bij veel frisser. Dit heb je nodig:

1l vodka

8 citroenen

300gr suiker

Haal de schil van de (biologische!) citroenen met een dunschiller, zonder het witte deel. Pers de geschilde citroenen uit. Giet het sap, de schillen, suiker en vodka in een afsluitbare bokaal en laat minstens een maand rusten voor je zeeft om te gebruiken.

Pekel van venkel en rode ui

Snij twee rode uien en een venkel in fijne strips en stop ze goed aangedrukt in een glazen bokaal. Doe er nog een tiental jeneverbessen en peperkorrels bij, een paar blaadjes laurier en wat venkelzaad. Kook ondertussen een halve liter frambozenazijn met even veel water, drie eetlepels ruwe rietsuiker en drie eetlepels zout. Giet het mengsel heet over de pekel, schroef dicht en bewaar eens geopend in de koelkast.