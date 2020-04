De lockdown dwingt heel wat creatievelingen om hun werk online verder te zetten. Zo verkennen ook chefs dezer dagen massaal de online workshop. We sommen er een aantal op die het volgen waard zijn.

Kitchen quarantine met Massimo Bottura

De immer joviale Italiaanse gastroheld Massimo Bottura was altijd al een bezig online bijtje, maar dezer dagen schakelt hij nog een versnelling hoger op Instagram. Hij houdt verschillende live streams op het platform waarin hij demonstreert hoe je hele gerechten kookt, maar op zijn feed vind je ook heel praktische filmpjes over basisbereidingen. Ondertussen stelt zijn dochter Alexa slimme vragen die de chef dwingen om alles erg bevattelijk te houden en vertaalt ze flarden Italiaans naar Engels. Benieuwd naar hoe een internationaal gerenommeerde sterrenchef bechamelsaus maakt? Hierzo:

Makkelijk plantaardig (en andere lessen voor horeca-uitbaters)

Horeca Forma, een vormingsorganisatie voor mensen in de horeca, faciliteert onder de noemer Virtual Chefs verschillende online workshops. In één ervan geeft Pieter-Jan Lint een inleiding in het plantaardig koken. En aangezien dit naar verluidt hét ideale moment is om je te verdiepen in nieuwe dingen, zou dit weleens jouw kans kunnen zijn om op ontdekking te gaan in de plantbased keuken. Andere webinars op het programma van Horeca Forma gaan onder andere over vis verwerken, foodcost berekenen of op een rendabele manier cocktails mixen. Een volledige lijst vind je hier.

Virtual Chefs - afl 1: Pieter-Jan Lint Ontdek de plantaardige keuken

Vergeet de supermarkt

Blijf in je kot, tenzij je naar de winkel moet of even de benen moet strekken. Dat is het devies dat we deze weken zoveel mogelijk volgen. Waarom zou je die wandeling en het inslaan van eten niet met elkaar combineren? Voor wie er iets van kent, is de lente immers een geweldig seizoen om allerlei lekkers te vinden in de natuur. Ben Brumagne van Forest to Plate neemt je virtueel mee op pad en vertelt je niet alleen alles over het vinden en determineren van eetbare planten, maar ook over hoe je ermee aan de slag kan in de keuken. Daarbij komen ook planten aan bod die iedereen kent, maar waarvan niet iedereen weet dat ze eetbaar zijn. Een mooi voorbeeld is de paardenbloem.

Wildplukken met Ben van Forest To Plate: Paardebloem

Theatrale voorbereiding op het einde van de wereld

Sien Vanmaele is actrice en schrijfster en verkent op die manier het unieke veld van food performance. Met haar keuken als schuilkelder probeert ze verbinding te zoeken met de buitenwereld. Angst overwinnen met food performance en troosten met recepten: het is eens iets anders. De performances gaan door via Zoom en inschrijven doe je hier. Op dit moment zijn er enkel nog een aantal plaatsen in Frans- en Engelstalige workshops beschikbaar, maar je kan je gegevens ook achterlaten zodat Sien contact met je kan opnemen wanneer ze in mei met het volgende deel van haar workshop lanceert.

Eco-culinair koken

Hoor jij bij die mensen die denken dat deze coronacrisis veel meer zal veranderen in de wereld dan enkel onze visie op gezondheid? Dan wil je je misschien wel verdiepen in seizoensgebonden en milieuvriendelijk koken met lokale producten. Daar helpt chef Leentje Speybroeck van de ecologische beweging Velt je graag mee. In de eerste aflevering behandelt ze verschillende concrete vragen over koken met groenten van bij ons, in de tweede staan vleesvervangers centraal. Via deze link krijg je alle tips en recepten rechtstreeks in je mailbox.

Geplaatst door Velt vzw op Vrijdag 10 april 2020

