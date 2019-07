Vergeet die pastasalade en schijfjes komkommer. Deze zomerse bijgerechten barsten zo van de groenten dat ze eigenlijk al een mooi buffet op zich vormen.

Deze courgetti is de ideale drager van de zelfgemaakte pesto. Bovendien is ze lichter dan 'echte' pasta, waardoor er meer plaats overblijft voor al dat ander lekkers. Die pesto zelf maken klinkt misschien als iets waar je veel werk aan hebt, maar niets is minder waar. Een keukenrobot of mixer doet het werk met plezier voor jou.

Zwarte rijst is de meest exquise rijst die je kan krijgen, maar toch oogt dit als een erg robuuste salade. Vergis je niet: door de grote hoeveelheid verse kruiden en het samenspel met de zoete, smeuïge mango is ze erg verfijnd en zijn de smaken perfect uitgebalanceerd.

Is het nodig om nog een geroosterd stuk vlees te nemen als je al royaal gegrilde aubergines hebt? Niet noodzakelijk, maar dat leggen we even naast ons neer. De aubergines zelf krijgen hun smaak vooral door het vuur, maar in combinatie met de fetayoghurt heb je ook niet meer nodig.

Een simpele upgrade van je standaard salade? Gebruik eens alles behalve standaard salade! Van ezelsoren tot molsla en van kervel tot Oost-Indische kers: je kan veel meer eten als salade dan kropsla alleen. We serveren er een simpele vinaigrette bij die de boel samenhoudt.

Deze gevulde zoete aardappelen kan je helemaal op voorhand klaarmaken. Dan zet je de aardappels in de oven terwijl je het aperitief uitschenkt en schep je er net voor het opdienen de geitenroom en salade in.