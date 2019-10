Op 7 november organiseert de vzw SuperKrachtig Lekker haar eerste superheldengala. Met de opbrengst moet een degelijke keuken geïnstalleerd kunnen worden op de kinderhemato-oncologieafdeling van het UZ Gent. Want 'wanneer je een gevecht voert van leven op dood, is eten geen bijkomstigheid'.

SuperKrachtig Lekker is opgericht door Sandra Bekkari, Kim Milants, Stefanie Van Eeckhout en Liesbeth Benoit. De vzw staat kinderkankerpatiënten en hun naasten bij in hun gevecht tegen de ziekte door in te zetten op gezond én lekker eten tijdens en na hun behandeling. Dat is hoognodig volgens organisator Kim Milants: 'Iedereen is het erover eens dat eten geen bijkomstigheid is bij een gevecht op leven en dood, maar voor de medische wereld ontbreekt er bewijs dat aantoont hoe belangrijk dit wel is.'

Daarom zet de vereniging in op wetenschappelijk onderzoek dat de voordelen van gezonde en - niet onbelangrijk - lekkere voeding in kaart moet brengen. Om dat te realiseren, willen de initiatiefnemers een keuken installeren op de kinderkankerafdeling van het UZ Gent. Een crowdfunding afgelopen zomer bracht al 25.000 euro in het laatje, maar de kosten van de keuken worden geraamd op zo'n 50.000 euro. Om dat gat te vullen, organiseren Milants en co nu een superheldengala.

Daar zal uiteraard lekker gegeten kunnen worden, maar ook heel wat bijgeleerd. Kinderhemato-oncoloog Leen Willems en onco-diëtiste Jolien De Corte zullen er spreken en ook een 'superheld' die af te rekenen kreeg met de ziekte zal er komen getuigen. 'Om er een onvergetelijke avond van te maken, voorzien we ook een live optreden van Raf Van Brussel en een veiling met stukken van onder andere Hannes D'Haese Le Compte', vervolledigt Kim.

Voor de all-in formule met champagnereceptie, 3-gangenmenu met aangepaste wijnen, veiling, live optreden en DJ-set betaal je € 250 per persoon of € 1950 per tafel van tien personen. Wie er niet bij kan zijn maar toch een steentje wil bijdragen, kan ook een steunkaart van 75 euro kopen. Zowel steunkaarten als tickets zijn hier beschikbaar.