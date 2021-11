We serveren je de lekkerste nieuwigheden en trends. Deze week: budgetvriendelijk koken.

Vegonomisch

Vegan en prijsbewust? Dan is er Pick Up Limes van de Canadees-Nederlandse diëtiste Sadia Badiee uit Eindhoven. Achter de stijlvolle YouTube-video's en Instagram-plaatjes schuilen ongecompliceerde recepten en budget challenges zoals een maaltijd voor 2 euro per portie. pickuplimes.com De terugbetaling van haar studielening inspireerde de Amerikaanse diëtiste Beth Moncel tot Budget Bytes, een inspirerende blog rond heerlijk eten voor een klein budget. De massa's gratis recepten en tips brengen creatief en betaalbaar koken binnen ieders handbereik. budgetbytes.com Wat eten we vanavond? Geen huishouden, studentenkot of vriendengroepje waar de vraag niet al eens voor gedoe zorgt. De Gentse start-up Picky maakt het met een gratis app alvast eenvoudig om een recept te vinden dat iedereen aanspreekt: gebruikers swipen tindergewijs langs suggesties, en vervolgens signaleert de app matches met wat hun huisgenoten liken. Onder meer Jelle 'The Messy Chef' en Manon 'Macaron Manon' Van Aerschot leverden al tweehonderd recepten. Allergieën en persoonlijke voorkeuren kunnen op voorhand aangegeven worden. getpicky.be Koken met Italiaanse vleeswaren voor minder dan 5 euro: dat was onlangs de uitdaging voor de Belgische studenten/influencers @monicalopez_x en @cookwithelsa in het kader van het Europese Trust your taste, choose European quality-project. Dit is hun recept voor Italiaanse orzo met prosciutto crudo, mozzarella en kerstomaatjes: 200 g orzo - 1 teentje knoflook - 1/2 groentebouillon (400 ml) - 2 theelepels Italiaanse kruiden - 70 g prosciutto crudo - 1 bol mozzarella - 300 g passata - 250 g kerstomaatjes - ui - peper - peper-zout - (olijf)olie 1. Verwarm de oven voor op 200°C. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Bereid 400 ml groentebouillon. 2. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een pan met deksel. Fruit de ui en knoflook 2 minuten op laag vuur. Voeg de orzo en de Italiaanse kruiden toe en roer 1 minuut op matig vuur. Voeg de groentebouillon toe. Kook de orzo, afgedekt, gedurende 10 minuten. Zorg ervoor dat de orzo vochtig blijft. 3. Snijd intussen de mozzarella in kleine stukjes en de kerstomaatjes doormidden. Snijd de prosciutto crudo in stukjes. 4. Meng de kerstomaatjes, passata en de helft van de prosciutto crudo door de orzo. Breng op smaak met wat zout en peper. 5. Spreid de orzo uit in een ovenschaal. Strooi de overgebleven prosciutto crudo over de orzo en schik de stukjes mozzarella erop. Zet de schaal 5 minuten in de oven.