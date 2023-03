Huiswijn zonder hoofdpijn: 9 restaurants waar je zorgeloos vin du patron bestelt

In deze restaurants en cafés kun je rustig huiswijn bestellen zonder je achteraf te verslikken.

Osaka

Osaka is een paradijs voor iedereen die van natuurwijn houdt. Waar andere restaurants een kleine selectie van vaak onrijpe wijnen aanbieden, kun je bij Osaka terecht voor een breed spectrum aan jaargangen en stijlen. Voor wie de veelheid aan wijnen wat afschrikt, is er ook de huiswijn. In samenwerking met Lasso ontwikkelde Osaka natuurwijn op kleine vaatjes die gewoon uit de tapkranen stroomt. Ongecompliceerd, lekker en betaalbaar voor wie een glas of karaf wil bestellen zonder veel te hoeven nadenken.

Bollandusstraat 17, 2000 Antwerpen



Silo’s

Silo’s was het project van de twee Danny’s, ervaren rotten uit de Mechelse horeca, dat onlangs in handen kwam van enkele mensen uit het eigen team. Een nieuwe wind, maar een standvastig concept: een grote zaak met klassieke gerechten die hier een daar een hedendaags accent kregen, met veel aandacht voor wijn. Zo werkt Silo’s met het vin au verre-systeem, zodat heel wat wijnen van de kaart per glas beschikbaar zijn. Huiswijn 2.0 voor ieders smaak en budget.

Leuvensesteenweg 350, 3190 Boortmeerbeek. silos.be

Siphon

Klinkt Siphon je onbekend in de oren, dan moet je dringend een bezoek plannen. Dit instituut aan de Damse vaart staat bekend om zijn klassieke stijl, die je terugvindt in het kader, op het menu, maar ook op de wijnkaart: je vindt er een ruime selectie aan grote en minder grote namen, maar je kunt ook opteren voor een glas of kannetje huiswijn. Omdat wat goed is eigenlijk niet hoeft te veranderen.

Damse Vaart-Oost 1, 8340 Damme. siphon.be

Peppe’s

Peppe Giacomazza evolueerde de afgelopen jaren van BL, bekende Limburger, naar BV. In en rond Genk kennen ze hem vooral als chef en gedreven ondernemer. Bij Peppe’s, de Italiaanse bistro, waan je je dankzij de authentieke, toegankelijke keuken in Italië, met daarbij natuurlijk ook Italiaanse wijnen. Als huiswijn worden er geen eenvoudige wijnen geserveerd, maar wel Siciliaans wit, rood en rosé van het hoog aangeschreven huis Morgante.

Bochtlaan 2, 3600 Genk. peppes.be

Plouf

Voor wie eraan twijfelde: ja, je kunt geweldige huiswijnen vinden op plekken waar je ze niet zou verwachten. Neem bijvoorbeeld deze restaurant-bar naast een zwembad, waar je wijnen vindt zoals de Hurluberlu (6,20 euro per glas) van de uitstekende wijnmaker Sébastien David.

Salomélaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe. plouf.brussels

Les Petits Bouchons

Tom Algoet, rebel in de wijnsector, vecht al jaren tegen de exponentiële stijging van de wijnprijzen. Zijn selectie van vier basiswijnen (schuimwijn, witte, rode en oranje wijn) die hij rechtstreeks importeert, is een toonaangevend voorbeeld voor de sector.

Alsembergsesteenweg 832, 1180 Ukkel. lespetitsbouchons.be

Toucan en Toucan-sur-Mer

Ervaren rot Jean-Michel Hamon sprong mee op de vernieuwende huiswijn-trein door wijnen aan te bieden van Marcel Lapierre en Jean Foillard, en wijnen van Comtesse Marion, uit de Pays d’Oc.

Louis Lepoutrelaan 1 en 17, 1050 Brussel, toucan.brussels

Perruche

Deze lokale bistro van Alphonse Bega rekent op rechtstreekse import om flessen en wijnen per glas voor een toegankelijke prijs te kunnen aanbieden. Zoals Portugese rode D.G., uit de Douro, voor 5 euro per glas (25 euro voor 75 cl).

Bondgenotenlaan 113, 1190 Vorst, perruche.brussels

Woodpecker

Met zijn vele cafés en kiosken in heel Brussel had dit merk voor de gemakkelijke weg kunnen kiezen, maar dat heeft het niet gedaan. De aangeboden BIB’s komen van twee kwalitatieve Franse landgoederen: Pas de la Dame en Entras.

woodpecker.family