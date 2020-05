De provincie Vlaams-Brabant promoot bij landbouwers de teelt van het Zuid-Amerikaans droogteresistent gewas quinoa. Een proefveld dat eind vorige maand op het Praktijkpunt Landbouw in Herent werd ingezaaid leverde tot dusver al verrassende resultaten op.

Quinoa heeft niet alleen interessante voedingseigenschappen. Door zijn diep wortelstelsel kan het ook veel beter droogteperiodes trotseren dan groenten zoals aardappelen, suikerbieten en dergelijke. Na de zaai van quinoa in Herent eind vorige maand bleef het vrijwel droog. Omdat de jonge plantjes dieper in de grond - tot wel 50 centimeter diep - naar vocht zoeken, bleef de quinoa doorgroeien terwijl de andere vermelde groenten kreunden onder de droogte en hitte.

'Een dergelijk droogteresistent gewas biedt landbouwers nieuwe perspectieven in tijden van klimaatverandering en grote droogte', aldus gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V). Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant wijst daarnaast ook op de voordelen op vlak watergebruik van druppelirrigatie. In plaats van het hele veld te irrigeren wordt er hierbij via druppelslangen net voldoende water afgezet vlak bij de plant. Voor eenzelfde opbrengst is bij druppelirrigatie tot 25 procent minder water nodig.

Ook het gebruik van compost in de landbouw heeft voordelen in langdurige droogteperiodes. 'Langdurig compostgebruik maakt van de bodem als het ware een spons die water vasthoudt', aldus het Praktijkpunt Landbouw.

