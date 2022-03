Bijleren over goed eten doe je met al je zintuigen, niet alleen met je smaakpapillen. Gooi ook je ogen en oren in de strijd en kijk, luister en lees dankzij deze tips.

Luistertip: Willem Hiele over eten en golven

De podcast Over Eten is geen onbekende meer in het landschap. Maker Stijn Deschacht is intussen al aan zijn vijftigste aflevering toe: dat vraagt om een extra bijzondere editie. Die komt er, want de gast voor de feestaflevering wordt kind van de zee en topchef Willem Hiele. Het wordt een intrigerend gesprek over filosofie, idealisme, surfen en... eten natuurlijk.

Te beluisteren vanaf 31 maart via www.overetenpodcast.be of je favoriete podcastapp.

Leestip: eeuwenoud vegan

De Grieks-Cypriotische Georgina Hayden heeft een nieuw kookboek uitgebracht, waarin ze inzoomt op de traditionele plantaardige keuken van de Mediterranée en omstreken. Vegan is immers nu wel trending, maar dankzij de mediterrane orthodoxie en vele vastenperiodes (in totaal tweehonderd dagen per jaar) kent die regio al eeuwenlang een sterke puur plantaardige keuken. Een razend interessant boek dus voor wie terug wat dichter naar de basis wil en los wil komen van de Pinterest-proof recepten vol avocado en ander exotisch lekkers.

Nistisima, Georgina Hayden (Good Cook, 30,95 euro)

© Good Cook

Kijktip: Amerika in stroomversnelling, via goed eten

Op 1 april begint op Streamz de reeks 'Julia', geïnspireerd door het buitengewone leven van Julia Child. Met haar langlopende televisieserie 'The French Chef', zette zij de standaard voor de moderne kookshow, waar televisiechefs vandaag nog steeds schatplichtig aan zijn. Via Julia's leven verkent de serie een cruciale tijd in de Amerikaanse geschiedenis: de opkomst van publieke televisie als een nieuwe sociale instelling, het feminisme en de vrouwenbeweging, de aard van beroemdheden en de culturele evolutie van Amerika.

(Voor)leestip: goed eten begint in de tuin

Omdat goed eten vroeg begint: nog een uitsmijter voor de jongsten onder ons. Na het internationale succes van het door Ottolenghi en Rachel Khoo getipte Een huis vol lekkers is er nu immers de opvolger, Een tuin vol lekkers. Het is lente in de Granaatappelstraat en iedereen is aan het tuinieren geslagen: op een balkonnetje, op het dak, in een moestuin... Een tuin vol lekkers bevat twaalf hartige en zoete recepten van over de hele wereld om te koken op het ritme van de seizoenen en een minituingids om zelf aan de slag te gaan. Een knap geïllustreerd boek dat kinderen zin geeft om te eten.

Een tuin vol lekkers, Felicita Sala (Davidsfonds Infodok, 16,99 euro)

Een tuin vol lekkers © Davidsfonds

