Op 16 april gaat in Mechelen de twaalfde editie van de Langste Veggietafel door. Met dat initiatief willen de organisatoren mensen aansporen vaker vegetarische maaltijden te bereiden. Normaal staat de Langste Veggietafel op de Grote Markt in Mechelen, maar door de coronamaatregelen wordt het dit jaar een digitale editie.

Initiatiefnemers Mechelen Klimaatstad en EVA Mechelen willen mensen warm maken om minstens één keer per week vlees en vis uit hun menu te schrappen. Hiervoor organiseren ze jaarlijks de Langste Veggietafel op de Grote Markt in Mechelen. Vorig jaar zakten 1.500 tot 2.000 mensen naar het plein af om samen vegetarisch te picknicken.

Door de coronamaatregelen kan de editie van dit jaar niet doorgaan op de Grote Markt. De organisatoren zetten daarom volop in op een digitale editie, waarbij Mechelaars vanuit hun kot samen kunnen genieten van vegetarische maaltijden terwijl ze de overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis blijven respecteren.

Picknick in je kot

De organisatoren stellen voor dat alle deelnemers een eigen veggie-picknick op poten zetten in hun huiskamer, balkon of tuin. Haal op tijd alle ingrediënten in huis, maak alles klaar in de namiddag en ga er gezellig voorzitten rond 17.30u. Wees sociaal op een manier die past binnen de richtlijnen van social distancing: maak een portie voor je buren, start een chat/videosessie met vrienden en familie, wissel op voorhand recepten uit en deel foto's met de hashtag #langsteveggietafel. Onder de deelnemers worden vijf gelukkigen gekozen die later dit jaar een VIP-diner voor twee personen winnen bij chef Bjorn Matheusen van COLOMAplus.

Meer info over het initiatief op www.langsteveggietafel.be/

Inspiratie nodig? Klik hier voor lekkere vegetarische recepten. Vergeet ook zeker de lokale boeren niet en zet de aardappel wat vaker op het menu. Klik hier voor lekkere recepten met patatjes.

Initiatiefnemers Mechelen Klimaatstad en EVA Mechelen willen mensen warm maken om minstens één keer per week vlees en vis uit hun menu te schrappen. Hiervoor organiseren ze jaarlijks de Langste Veggietafel op de Grote Markt in Mechelen. Vorig jaar zakten 1.500 tot 2.000 mensen naar het plein af om samen vegetarisch te picknicken. Door de coronamaatregelen kan de editie van dit jaar niet doorgaan op de Grote Markt. De organisatoren zetten daarom volop in op een digitale editie, waarbij Mechelaars vanuit hun kot samen kunnen genieten van vegetarische maaltijden terwijl ze de overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis blijven respecteren. De organisatoren stellen voor dat alle deelnemers een eigen veggie-picknick op poten zetten in hun huiskamer, balkon of tuin. Haal op tijd alle ingrediënten in huis, maak alles klaar in de namiddag en ga er gezellig voorzitten rond 17.30u. Wees sociaal op een manier die past binnen de richtlijnen van social distancing: maak een portie voor je buren, start een chat/videosessie met vrienden en familie, wissel op voorhand recepten uit en deel foto's met de hashtag #langsteveggietafel. Onder de deelnemers worden vijf gelukkigen gekozen die later dit jaar een VIP-diner voor twee personen winnen bij chef Bjorn Matheusen van COLOMAplus. Meer info over het initiatief op www.langsteveggietafel.be/