Sociaal onderneemster rond duurzame voeding Katrien Verbeke kroop in haar pen naar aanleiding van de Week van de Korte Keten. 'Als korte keten opschaalt, is er dan nog verschil met de 'lange' keten'?' Dit opiniestuk verscheen eerder ook op Letus.be.

Vorige week discussieerde ik met zes Vlaamse steden over volgende stelling: 'als korte keten opschaalt, is er geen verschil meer met de 'lange' keten'. Het leverde voer voor discussie op die de vinger op de wonde - of net sterkte - legt voor korte keten.

Al jaren zoek ik mee naar manieren om korte keten op te schalen. Als sustainability manager bij Delhaize, als coördinator van het Gentse voedselbeleid, en nu vanuit Let Us, mijn eigen onderneming die ons voedselsysteem wil verduurzamen. Het knelpunt waar ik mij dezer dagen over buig, is hoe we de logistiek van de korte keten efficiënter kunnen organiseren. In het kostenplaatje van korte keten weegt dit immers veel zwaarder door dan voor bijvoorbeeld supermarkten. Tot tien keer zo veel. En ja, ik ken de cijfers van beide werelden.

Niet elke boer heeft tijd of zin om binnen zijn regio rond te rijden met zijn producten. En dus zoeken we hoe we hen kunnen ontzorgen. Hoe we de handen in elkaar kunnen slaan met grotere, logistieke spelers en zo het kostenplaatje drukken. Want zo slagen we erin producten van bij de lokale boer tot bij de consument in de stad te brengen. Maar die logistieke efficiëntie moet hand in hand gaan met de principes van korte keten.

'Laat ons deze week geen promo's zoeken, maar vertrouwen dat de boer een eerlijke prijs vraagt'

Want soms dringt de vraag zich op: als we de logistiek beginnen ontzorgen, als we via centrale verkoopsplatformen werken, als we een voedselhub in de stadsrand uitbouwen, als de boer niet meer naar de markt hoeft te komen, wat is dan nog het verschil met de bestaande 'lange' keten? Bij Delhaize - of liever, Belhaize - is 70% van het assortiment uit België afkomstig. De logistiek wordt hyperefficiënt georganiseerd. De distributiecentra zijn voedselhubs. Korte keten, nee?

Toch niet. Want we raken meer en meer aan de kern van waar korte keten wél voor staat. Korte keten staat niet voor vrijwilligers die eten rondvoeren van boerderij naar stad. Het staat wel voor de boer die baas is over de prijs van zijn producten. Die kan inzetten op een eerlijk, leefbaar inkomen. Waarbij ook een tussenschakel correct vergoed wordt, om de logistiek, de voedselhub of het verkooppunt te organiseren. Maar met respect voor product en producent. En dat respect bouw je nu eenmaal gemakkelijkst op door een relatie op te bouwen tussen consument en producent. Door een gezicht te hebben bij wat we eten. Door het verhaal en de mens erachter te kennen.

Ook voor supermarkten, cateraars, winkels allerhande zal korte keten maar een geloofwaardig deel van hun verhaal zijn als die fundamenten juist zitten. Wanneer we als klant voelen dat er een eerlijke voedselketen is met respect voor de producent, de prijs en het product.

Laten we met z'n allen deze Week van de Korte Keten dus gebruiken om de producent te leren kennen en de producten die we elke dag opnieuw nodig hebben. Laat ons geen promofolders uitpluizen, maar de boer vertrouwen dat hij een eerlijke prijs voor zijn product vraagt. Want die stap is belangrijk om een toekomstgericht en leefbaar voedselsysteem mogelijk te maken. Smakelijk!

Katrien Verbeke

Sociaal onderneemster en oprichter van Let Us (cocreate the foodture)

Vorige week discussieerde ik met zes Vlaamse steden over volgende stelling: 'als korte keten opschaalt, is er geen verschil meer met de 'lange' keten'. Het leverde voer voor discussie op die de vinger op de wonde - of net sterkte - legt voor korte keten.Al jaren zoek ik mee naar manieren om korte keten op te schalen. Als sustainability manager bij Delhaize, als coördinator van het Gentse voedselbeleid, en nu vanuit Let Us, mijn eigen onderneming die ons voedselsysteem wil verduurzamen. Het knelpunt waar ik mij dezer dagen over buig, is hoe we de logistiek van de korte keten efficiënter kunnen organiseren. In het kostenplaatje van korte keten weegt dit immers veel zwaarder door dan voor bijvoorbeeld supermarkten. Tot tien keer zo veel. En ja, ik ken de cijfers van beide werelden. Niet elke boer heeft tijd of zin om binnen zijn regio rond te rijden met zijn producten. En dus zoeken we hoe we hen kunnen ontzorgen. Hoe we de handen in elkaar kunnen slaan met grotere, logistieke spelers en zo het kostenplaatje drukken. Want zo slagen we erin producten van bij de lokale boer tot bij de consument in de stad te brengen. Maar die logistieke efficiëntie moet hand in hand gaan met de principes van korte keten.Want soms dringt de vraag zich op: als we de logistiek beginnen ontzorgen, als we via centrale verkoopsplatformen werken, als we een voedselhub in de stadsrand uitbouwen, als de boer niet meer naar de markt hoeft te komen, wat is dan nog het verschil met de bestaande 'lange' keten? Bij Delhaize - of liever, Belhaize - is 70% van het assortiment uit België afkomstig. De logistiek wordt hyperefficiënt georganiseerd. De distributiecentra zijn voedselhubs. Korte keten, nee? Toch niet. Want we raken meer en meer aan de kern van waar korte keten wél voor staat. Korte keten staat niet voor vrijwilligers die eten rondvoeren van boerderij naar stad. Het staat wel voor de boer die baas is over de prijs van zijn producten. Die kan inzetten op een eerlijk, leefbaar inkomen. Waarbij ook een tussenschakel correct vergoed wordt, om de logistiek, de voedselhub of het verkooppunt te organiseren. Maar met respect voor product en producent. En dat respect bouw je nu eenmaal gemakkelijkst op door een relatie op te bouwen tussen consument en producent. Door een gezicht te hebben bij wat we eten. Door het verhaal en de mens erachter te kennen. Ook voor supermarkten, cateraars, winkels allerhande zal korte keten maar een geloofwaardig deel van hun verhaal zijn als die fundamenten juist zitten. Wanneer we als klant voelen dat er een eerlijke voedselketen is met respect voor de producent, de prijs en het product.Laten we met z'n allen deze Week van de Korte Keten dus gebruiken om de producent te leren kennen en de producten die we elke dag opnieuw nodig hebben. Laat ons geen promofolders uitpluizen, maar de boer vertrouwen dat hij een eerlijke prijs voor zijn product vraagt. Want die stap is belangrijk om een toekomstgericht en leefbaar voedselsysteem mogelijk te maken. Smakelijk!Katrien VerbekeSociaal onderneemster en oprichter van Let Us (cocreate the foodture)