Drie plekjes om in de buitenlucht te dineren waarvoor je nu best al reserveert.

1. Smaakt naar meer

Het concept van Dinner On The Lake is intussen al aan zijn zevende editie toe. Het concept blijft ongewijzigd: een avond lang proef je in beperkte groep van een gastronomisch menu in het midden van een meer. De zogenaamde floating tables doen dit jaar maar liefst vier verschillende locaties aan, waaronder voor het eerst een badstad. Het concept houdt eerst halt op het Domein Breeven in Bornem (1 april tot 26 juni), vervolgens in de jachthaven van Kinrooi (8 april tot 29 mei), nadien kun je ook in het Oostendste Maria-Hendrikapark terecht (1 juni tot 20 september) en tot slot op het kasteeldomein Nieuwermolen in Dilbeek (1 juli tot 30 september). Voor het eerst worden er ook verschillende workshops op de drijvende restaurants gelanceerd, van wijnproeverijen tot filmavonden.

159 euro per persoon, dinneronthelake.com

2. Lekkers uit de serre

Wat begon als een plan tijdens de pandemie, bleek algauw voor herhaling vatbaar. 'In 2021 zochten we een manier om gezellig en veilig met elkaar te tafelen', vertelt Michiel Vanderheyden van het pop-uprestaurant Serre. 'Het werd een succes en daarom keren we met een nieuwe editie terug naar de plek waar het allemaal begon, de tuinen van het Kasteel van Ooidonk.' Van 6 mei tot 12 juni kun je in een gezellige serre met zes personen genieten van een culinaire lunch of diner van Garçon Catering, met zicht op het kasteel. Daarnaast wordt er een ruim terras voorzien voor extra gegadigden. Na 12 juni trekken de serres naar een nieuwe locatie. 'Maar die geven we nog niet prijs', knipoogt Vanderheyden.

60 euro (lunch) of 80 euro (diner), serrepopup.be

© GF

3. Burgerzin

Op hun Instagrampagina @Burgerplicht verlekkeren Bazart-zanger Mathieu Terryn en tv-gezicht Bockie De Repper hun volgers al langer met de lekkerste hamburgers die België rijk is. Nu organiseren de heren een heus festival in het teken van de snack. 'We willen onze liefde vieren', zegt Terryn. 'De Burgerplicht verdient een eigen feestdag.' Tijdens het weekend van 3 tot 5 juni wordt het Antwerpse Eilandje de locatie voor het DRIP Festival, waarbij zaken als Rambo Burger, Studio Pickle Pickle en Burgers and Grapes hun beste burgers serveren. Koude cocktails, craftbeers en sets van verschillende dj's maken het festival compleet. De tickets zijn gelimiteerd, dus je laat je burgerzin best snel spreken als je wilt gaan proeven.

25 euro inkom, dripfest.be

© dominique brion

