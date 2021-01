De gastronomische gids La Liste stuurt normaal elk jaar een geactualiseerde lijst van de duizend beste restaurants ter wereld in. Dit jaar werd dat concept echter aangepast.

'Het was een jaar waarin we niet konden doen zoals gewoonlijk, het zou niet gepast zijn', verklaarde Hélène Pietrini, de nieuwe directeur van La Liste, die is overgekomen van diens Britse tegenstander 50 Best. 'Het was te moeilijk om restaurants te beoordelen terwijl ze in bepaalde landen driekwart van het jaar gesloten waren.'

Daarom besloot La Liste om tien alternatieve prijzen in het leven te roepen. Allemaal draaien ze rond waarden die in de toekomst van enorm belang zullen zijn, aldus Pietrini: innovatie, solidariteit, inclusiviteit, ethiek en duurzame ontwikkeling. Ook de chef-koks die erin zijn geslaagd zichzelf tijdens de lockdowns opnieuw uit te vinden met nieuwe aanbiedingen en economische modellen, worden in de spotlights gezet.

Bonte groep winnaars

In de prijzen vielen onder meer de Italiaanse chef Somone Zanoni, omwille van de 'digitale innovatie' die hij voortstuwt met zijn dagelijkse kooklessen vanuit huis. De Ghanese chef Selassie Atadika (Midunu) en de Franse Florent Ladeyn (Auberge du Vert-Mont) werden dan weer geselecteerd voor de prijs 'Nieuwe gastronomische bestemming'.

Alle winnaars bekijk je op de website van La Liste. Daar vind je ook nog de lijst van 2020 terug, voor wie toch gewoon die duizend topadressen wil vinden.

