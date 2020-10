Welke culinaire schatten heeft België te bieden? Van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen gaat Knack Weekend op zoek naar lekker lokaal.

Licht in shock na het lezen van het etiket van een fles non-alcoholisch aperitief - de drank bleek een waslijst aan bewaarmiddelen en chemische aroma's te bevatten - besloten Ina en Wim het anders aan te pakken. Ze ontwikkelden Bôtan, een non-alcoholisch distillaat uit seizoenskruiden en bloemen.Wim Maes, culinair herborist en kruidenkweker bij Cook & Herb, is een absolute autoriteit als het op kruiden aankomt en levert zeldzame kruiden aan befaamde chefs in het hele land. Toch vergde de creatie van Bôtan een lange research. 'Non-alcoholische dranken worden in de markt geplaatst als een gezond alternatief', vertelt Ina. 'Met Bôtan willen we dit écht waarmaken: een puur kruidendistillaat zonder enig additief. We volgen de seizoenen, ontwikkelen een kruidenmengeling, distilleren de vers geoogste kruiden en bottelen de heldere vloeistof. In één fles zit wel 350 gram verse kruiden.' Alcohol is het bewaarmiddel bij uitstek. Bij een non-alcoholisch distillaat is het dan ook de uitdaging om een fles lang te kunnen bewaren zonder extra toevoegingen. 'Na 2,5 jaar onderzoek kennen we de formule voor een intense blend, met lange houdbaarheid.' Een non-alcoholisch drankje moet een even complexe smaakervaring bieden als de alcoholische tegenhanger. Zo geeft de mengeling Pine Haze een gelaagde, krachtige dronk door aromatische den, frisse toetsen van citrus en venkelbloemen. Die blend is perfect om in cocktails de rol van een kruidige gin op te nemen. Bôtan richt zich momenteel vooral op gastronomische restaurants waar de drank als aperitief op de kaart staat naast een kundig gemaakte cocktail of een glas topchampagne. Zo proef je Bôtan onder meer bij Le Pristine van Sergio Herman en Oak van Marcelo Ballardin. Koop je een fles via de webshop, dan krijg je er een cocktailgids met recepten van Paul Morel bij. 'De uitdaging is om iets wat geen alcohol bevat op hetzelfde gevoelsniveau te krijgen als een premium gin of andere alcoholische spirit', vertelt Ina. 'Mensen betalen met plezier veertig euro voor een fles alcohol, maar als het om een kruidendistillaat gaat, moeten de geesten nog wat groeien. Nochtans is de wijze waarop wij produceren - mede door de topkwaliteit van onze grondstof - duurder dan bij de meeste alcoholische spirits. Ons verhaal vertellen is een goede manier om klanten te doen begrijpen dat Bôtan een kostbaar goedje is.'