Kortrijk heeft een steunplan uitgewerkt om dé takeawaystad van Vlaanderen te worden. Daarmee wil de West-Vlaamse stad de horeca steunen door takeawaymaaltijden te promoten.

In het 'Takeaway XXL-plan' krijgen horecazaken die takeaway aanbieden een premie en worden inwoners aangemoedigd om wekelijks afhaalmaaltijden te kopen.

Nu horecazaken de deuren moeten sluiten, wil Kortrijk hen een hart onder de riem steken. Als alternatief voor de sluiting bieden heel wat zaken afhaalmaaltijden aan. Dat wil de stad extra promoten met 'Takeaway XXL'. Daarbij krijgen horecazaken die takeaway aanbieden een premie van 250 euro. Daarbovenop krijgen alle horecazaken ook een injectiepremie van 500 euro om te spenderen bij andere handelaars in de stad.

Communicatiecampagne

Om takeaway verder te promoten bij de Kortrijkzanen komt er een communicatiecampagne op sociale media en in het stadsmagazine. Die campagne moet inwoners aanzetten om minstens één keer per week een afhaalmaaltijd te bestellen. Alle zaken die afhaalmaaltijden aanbieden, worden ook gebundeld op een site.

Verder selecteerde de stad vijf bureaus die Kortrijkse handelaars kunnen helpen met hun social media. Alle handelaars kunnen op kosten van de stad terecht bij de bureaus voor in totaal vijf uur begeleiding.

