Eenvoud smaakt. Patissier Sarah Renson gooit hoge ogen met haar 'klassieke taarten', die je in Leuven kunt afhalen of dankzij deze recepten zélf kunt maken - kwestie van flink uit te pakken op Moederdag.

Bakken heeft iets rustgevends, vindt Sarah Renson (27). 'Alles wordt afgewogen, je volgt het recept en krijgt dan min of meer hetzelfde resultaat. Ik heb nogal een hophop-we-gaan-ervoor-karakter, dus mensen vinden mijn liefde voor bakken wat raar, maar ik vind die precisie wel mooi. Tegelijk heeft het ook iets vrouwelijks, die tierlantijntjes die je in de afwerking kunt toevoegen.'Als tiener in de kunsthumaniora wist Sarah niet goed wat ze wilde doen met haar leven. 'Ik ging afwassen in een restaurant, dat leek me een boeiende sector. Ik bakte thuis graag, dus volgde ik een brood- en banketcursus bij Syntra, en daarna kon ik aan de slag bij restaurant Het land aan de overkant in Leuven. Ik deed stage bij Zuut en Hof van Cleve, en werkte bij Bittersweet, Joost Arijs in Gent en ten slotte The Jane. In een restaurant geeft de warme keuken veel stress omdat alles à la minute gemaakt wordt, maar bij de patisserie en desserten is het relaxter.Na The Jane wilde ik wat tijd nemen om na te denken over wat ik wilde doen, ook omdat mijn vriendin zwanger was. Maar na twee weken thuis begon het al te kriebelen. Het Leuvense café Optimist vroeg of ik geen desserten voor hen kon maken. Ik begon in onze eigen keuken, maar na een maand of twee ontplofte de vraag en kreeg ik van heel wat horecazaken bestellingen. Wat ik deed bleek een gat in de markt. Gewone taarten, zo noem ik het. Een appelfrangipanetaart, of eentje met frambozen, klassiek, maar heel lekker. Vandaag kunnen ook particulieren bij ons bestellen, en werk ik aan een eigen servieslijn, die binnenkort op de website te koop is. Samen met de keramisten van Ginger & Ginger, Mokuton voor het hout en Sofie-sticated voor het leer hebben we schalen, borden, onderzetters, een taartschep en -stolp en leren placemats ontworpen. Ik ben ondertussen ook roomijsrecepten op punt aan het stellen, want ik wil graag een scheptoog in de zomer. Niet veel smaken, maar echt lekker. Perfect pistache-ijs, een goeie vanille, niet te zoet maar vol smaak. Dat proeven, aanpassen, daar geniet ik van, ook bij taarten. Zelfs aan recepten die prima werken blijf ik sleutelen, want alles kan altijd nog een beetje beter, toch?'