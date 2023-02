Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Alles kan heter

Een aanrader voor wie houdt van een pittige hap: Kinshasa Heat, een ambachtelijk gemaakte hotsaus geïnspireerd op een Congolees recept. De Antwerpse chef Jerry kreeg het familierecept van zijn Congolese souschef Cunga en deelt het via zijn webshop met de wereld. In de shop vind je ook nog een rokerige kruidenpasta uit Xi’an, en spannende kruidenmixen.

jerrysflavourbombs.be

Nog een hapje

Het Belgische merk Nami brengt een nieuwe generatie babyvoeding op de markt: vers, gezond en vooral lekker. De papjes (van glad gemixt tot grof geprakt) worden vers gemaakt en vervolgens met de innovatieve techniek HPP onder hoge druk verpakt zodat er geen bewaarmiddelen moeten worden toegevoegd. Je bestelt de maaltijden online (of je neemt een abonnement) en de potjes worden gekoeld aan je deur geleverd.

hello-nami.be

Stoombroodjes

Lil Bao is het kleine zusje van het Brusselse restaurant Liu Lin, waar je Taiwanees geïnspireerde plantaardige bordjes krijgt voorgeschoteld. Bij Lil Bao eet je – zoals de naam doet vermoeden – bao’s: gestoomde luchtige broodjes gevuld met vegan lekkers. Denk aan gekaramelliseerde aubergine of pulled jackfruit. Wie nog honger heeft kan aanvullen met kleine hapjes zoals een zeewiersalade, spring rolls of dimsums. Als dessert is de bao met confituur en banaan én pindakaas van vegan collega’s Buddy Buddy moeilijk te weerstaan.

Cellebroersstraat 71, 1000 Brussel.

lilbao.be

Lekker lezen

Marjoleine de Vos schreef jarenlang columns in NRC, en gelukkig zijn die nu gebundeld in een boek dat iedereen die graag kookt (of eet) met plezier zal lezen. Hoe anderen altijd beter lijken te koken, waarom te veel aperitieven nefast is voor je plezier van de rest van de maaltijd, het plezier spat van de bladzijden. – NLB

Een dolgelukkig Montessorivarken – over lekker eten, Marjoleine de Vos, uitgeverij Van Oorschot.

Wijnportretten

Keuzestress, dat had ik vroeger bij wijnkaarten en winkelschappen vol flessen, maar een vriend-wijnhandelaar raadde me aan om uit te zoeken welke druivensoorten ik lekker vind, om zo makkelijker mijn weg te vinden in het wijndoolhof. De druif zal je daarbij helpen. Di Taranto, een prijswinnend sommelier die bij ’t Zilte en The Jane werkte, schetst met schwung en humor een portret van 102 druivensoorten. Een ideaal cadeauboek voor een wijnliefhebber of jezelf. – NLB

De druif, Gianluca Di Taranto, uitgeverij Lannoo.

De keuze van de chef

Chef Marcelo Ballardin schreef zijn allereerste kookboek. Daarin vertelt hij zijn levensverhaal: hij reisde van Brazilië over Florida langs Rome en Londen tot hij naar Gent verhuisde voor de liefde. Zijn restaurants Oak en Door73 werden vaste waarden bij avontuurlijke eters. In het boek vind je smaken zoals ijs van blauwe kaas met kaviaar, maar ook vertrouwde combinaties zoals lamszadel met sperziebonen en doperwtencrème.

Oak – de smaken van Marcelo Ballardin, uitgeverij Lannoo.