De Boekenbeurs komt eraan en dat is ook voor (hobby)chefs een ideaal moment om zich te laten inspireren. Deze boeken zetten vandaag menig smulpaap aan het koken.

Cambodja

Wil jij je kookboeken zoals je eten: meer dan wat je op het eerste zicht denkt te krijgen? Blader dan op de Boekenbeurs zeker eens door 'Cambodja', dat drie boeken vervat in één kaft. Behalve de recepten die je verwacht in een culinair boek, lees je ook heel wat over wat Cambodja als land gevormd heeft en zie je via de mooie foto's van Frank Alberti hoe mensen er vandaag in het leven staan.

Cambodja, Frank Alberti (Karakter Uitgevers, 29,99 euro)

Week light & Kerst

De Australische veelschrijver Donna Hay brengt niet een, maar meteen twee nieuwe boeken uit. Ten eerste is er 'Kerst', een handleiding om feestelijk te koken voor een groot gezelschap zonder dat dat een stressvolle bedoening hoeft te zijn. Wie Hays no nonsense-keuken liever elke dag toepast, kan terecht in 'Week light', een bundeling van maar liefst 150 recepten die bewijzen dat eenvoudig ook spannend kan smaken. Verschillende recepten kunnen op de Boekenbeurs trouwens worden voorgeproefd, want daar verwelkomt de chef je graag op een exclusief diner.

Week light, Donna Hay (Lannoo, 32,50 euro)

Kerst, Donna Hay (Lannoo, 24,99 euro)

Keukenlab

Dit boek is misschien een vreemde eend in de bijt van dit lijstje, want het is niet echt gericht op inspireren. Hoewel het natuurlijk ook recepten bevat, focust het eerder op de processen achter het koken. Wat is bijvoorbeeld die befaamde Maillard-reactie nu echt? Hoe frituur je de lekkerste friet? En wat gebeurt er juist als je saus maakt? 'Keukenlab' maakt de wetenschap achter koken inzichtelijk, en dat ook voor wie niet is afgestudeerd met een chemiediploma. En daar doe je je voordeel mee, want als je begrijpt wat er in de pannen gebeurt, krijg je meer controle in de keuken en word je vanzelf een betere kok.

Keukenlab, Eke Mariën & Jan Groenewold (Nijgh & van Ditmar, 32,50 euro)

© Cyprus

Cyprus

Als de auteur van het eerder verschenen 'Slow' iets doet, houden wij dat nauwlettend in de gaten. In haar nieuwe boek keert Georgina Hayden terug naar haar roots en ontdekt ze hoe haar Grieks-Cypriotische grootouders aten en leefden. Het resultaat van die zoektocht is een mooi vormgegeven boek vol familiegeheimen, prachtige sfeerfoto's en tot de speekselklieren sprekende mediterrane smaakcombinaties.

Cyprus, Georgina Hayden (Becht, 27,99 euro)

Het groenteboekje

Groenten zijn al een tijdje uit het verdomhoekje en dat is maar goed ook nu steeds meer mensen er overtuigd van raken dat we beter minder vlees op ons menu zetten. 'Het groenteboekje' is absoluut geen pleidooi voor vegetarisme - medeauteur Samuel Levie is worstmaker bij het Nederlandse merk Brandt & Levie -, maar het biedt wel de mogelijkheid om planten meer in de spotlights te zetten. Zonder te vervallen in ingewikkelde bereidingen brengen Nadia Zerouali en Levie verfrissende recepten, zelfs voor wie nu al vaak groenten bereidt op mooie manieren.

Het groenteboekje, Nadia Zerouali & Samuel Levie (Nijgh & van Ditmar, 22,50 euro)

Bruis

Noem enkele food trends van het moment en de kans is groot dat 'alcoholvrij' en 'fermenteren' erbij zijn. Die twee combineren culinair journalist Barbara Serulus en illustrator en chef Elise van Iterson tot tientallen inspirerende recepten en verhalen in hun boek 'Bruis'. Van waterkefir tot bietenkvass: met 'Bruis' in de hand kan je gemakkelijk beginnen experimenteren met de dranken waarmee toprestaurants en cocktailbars hoge ogen gooien.

© Bruis

Bruis, Barbara Serulus & Elise van Iterson (Bis Publishers, 17,99 euro). Verschijnt op 29/10.

Moors

Het nieuwe kookboek van Brit Ben Tish brengt al het lekkers van rond de Middellandse Zee naar jouw keuken. De mediterrane gerechten met Arabische invloeden zinderen van de smaken en zijn tegelijk opvallend gemakkelijk te bereiden. Een boek om je te begeleiden door een kruidige dag, van ontbijt tot dessert.

Moors, Ben Tish (Kosmos Uitgevers, 29,99 euro)

Zero waste (Pepeat Uitgeverij)

Dit boek is niet zozeer experimenteel door de inhoud - al valt er best nog wel wat te leren uit de recepten die voedselverspilling moeten tegengaan - maar wel doordat het meer is dan een boek alleen. Er hangt immers een tweede dimensie aan 'Zero waste': wanneer je bepaalde pagina's scant met je gsm, komen de recepten tot leven. Onder andere chef Jeroen De Pauw begint plots over je schouder mee te kijken en geeft je nog wat tips mee over hoe je het beste uit je ingrediënten kan halen.

Zero waste (Pepeat Uitgeverij, 29,95 euro)