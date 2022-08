Koken voor veel volk: tips om je feest vol glans te doorstaan

Of het nu voor een ontspannen barbeque, een stijlvol verjaardagsfeest of een avond met veel vrienden is, koken voor een grote groep is altijd een beetje stresserend. Wij verzamelden een reeks tips en recepten om alles vlot te laten verlopen.

Er is een reden waarom we voor een barbecue kiezen als we veel volk over de vloer krijgen. Je maakt vooraf een paar lekkere salades, mikt wat aardappelen in het vuur, koopt een batterij stokbroden en grilt terwijl je gasten er zijn op een entertainende manier het hoofdgerecht. Bovendien verwacht niemand culinaire perfectie aan een exquis gedekte tafel van een ontspannen zomers grilfeest. Vandaar dus de eerste tip.

1. Hou het simpel

Een filet van zeebaars met een zalf van venkel, een krokantje van bientjes en een boteremulsie: het is vast heerlijk, maar om dat allemaal aan de juiste temperatuur en gaarheid op een groot aantal borden te krijgen, heb je het personeel van een restaurant nodig. Kies dus voor eenvoud als je je menu samenstelt.

Voor het aperitief kan je in plaats van toastjes en ingewikkelde aperohapjes voor dips met brood en crostini kiezen en voor het dessert ga je voor een cake, taart of doodgewoon roomijs met een lekker topping. Of neem soep. Iedereen vindt het lekker, je kunt het makkelijk in grote hoeveelheid vooraf maken en weer opwarmen én het is budgetvriendelijk. Je kunt het ook perfect met de groenten van het seizoen maken en bij een hittegolf ga je voor een gazpacho of vichysoise. Vraagt het een sjiek randje? Dan kan je een eenvoudige soep feestelijk maken met een lepel garnalen, wat snippers gerookte zalm of zelfs een stukje kreeft.

Lees ook: Zomer in een kommetje: deze soepen eet je ook op warme dagen

Extra voordeel van geen al te ingewikkelde recepten is dat ze waarschijnlijk bij veel mensen in de smaak vallen. In een groep zit er altijd wel iemand die vegetarisch is, geen vis lust, rozijnen vies vindt of allergisch is voor kurkuma. Op twee of meer paarden wedden is een manier om dat te omzeilen, door bijvoorbeeld zowel een vegetarisch gerecht als eentje met vlees of vis te maken, en geen al te onpopulaire ingrediënten te kiezen. Geen spruiten en koriander dus.

2. Buffetstijl

Een mooie selectie schotels – een buffet dus – is handig voor een grote groep, omdat je ervoor kunt zorgen dat zelfs de moeilijkste eters wel iets lekker vinden en mensen zichzelf bedienen. En neen, een buffet moet niet per se jaren zeventigstijl koude schotel of een Bruegheltafel zijn, je kunt ook een Ottolenghi-buffet, variaties op lasagna of quiches, Grieks feest of Mexicaans maak-je-eigen-taco-extravaganza serveren.

Zet verschillende bereidingen op een bijzettafel en laat je gasten zichzelf bedienen. // (c) Getty

3. Kook vooraf

Een huis of tuin vol volk is sowieso stresserend, en je kunt die stress beperken door zo veel mogelijk van je gerechten vooraf te bereiden. Heel wat desserts moet je zelfs vooraf maken. Denk aan chocolademousse, panna cotta, tiramisu, een pavlova, roomijs, cakes en taarten. Toevallig zijn dat ook het soort desserts die prima werken in grote hoeveelheden.

Ook de rest van je menu kan je zo plannen dat je de gerechten alleen nog moet opdienen, in de oven schuiven of opwarmen. (zie de volgende tips)

Maar wat met het aperitief, denk je? Uiteraard kan je gewoon een fles bubbels opentrekken of wat gin bij tonic doen, maar gelukkig zijn batch-cocktails deze zomer dé trend. Van sangria tot rum punch, van mimosa’s tot martini’s die je in je diepvries bewaart voor extra zijdigheid en van negroni tot margarita’s, heel wat cocktails kan je vooraf in een grote hoeveelheid mengen.

Lees ook: Cocktail maison: zomerse recepten voor unieke mixed drinks

4. Gebruik je oven

Groenteschotels, lasagna, quiches, je oven is je vriend als je grote hoeveelheden moet koken. Het doet bij deze gerechten namelijk al je last minute werk, waardoor jij lekker van je cocktail en dips kunt genieten.

Tray bakes met seizoensgebonden groenten zijn populair vandaag, maar ook een klassieker als aubergine parmesan, hachée Parmentier of moussaka werken prima.

5. Denk groot

Er is een reden waarom een gebraden kip, een lamsschouder, varkensgebraad of een hele zalm vaak op familiefeesten figureerden. Tien lamskoteletjes goed bakken of zes stukken zalm stomen is een stuk stresserender dan een lamsschouder of een mooie zalmfilet in de oven schuiven. Een ‘gebraad’ hoeft vandaag niet eens meer vlees of vis te zijn, want een hele gegrilde bloemkool of knolselder zijn even indrukwekkend als je ze op tafel zet.

Zo’n hele geroosterde bloemkool staat erg mooi op een tafel vol lekkers, en is nog eens heerlijk ook. // (c) Getty

6. Stoofschotels zijn je vriend

Een pot stoofvlees, een kruidige tajine, een chili con of sin carne of een Indische curry is een excellente manier om met niet veel ingrediënten en niet te veel werk toch veel mensen blij te maken. Sommige stoofgerechten worden bovendien lekkerder als je ze een dag of twee vooraf maakt. Win-win.

7. Roep hulp in

Het is een natuurwet dat mensen aan wie je hulp vraagt, die graag bieden. Gebruik dat dus. Vraag aan een of meerdere gasten om het dessert te voorzien bijvoorbeeld, of om aperitiefhapjes of een groenteschotel mee te brengen, zodat dat iets is waar je je hoofd al niet over moet breken.

8. Not done?

Pasta moet zwemmen in zoveel mogelijk water, dus je hebt een erg grote pot nodig om voor meer dan pakweg acht mensen al dente pasta te koken. Pastaschotels die je vooraf kunt maken (en desnoods in verschillende keren kunt koken) en die dan de oven in moeten – omdat ze lasagna zijn of gegratineerd worden – werken wel goed.

A la minute koken. Voor iedereen een steak bakken zoals ze hem graag willen, een hele school vissen stomen, een delicate saus maken die meteen opgediend moet worden, gerechten die à la minute klaargemaakt moeten worden zoals risotto… Al la minute koken zorgt voor gegarandeerde stress als je het voor veel mensen tegelijk moet doen.