Volgens auteurs Matthias Kleingeld en Richard Walraven realiseren we ons vaak niet meer hoe fruit aan bomen of struiken groeit. Daarom nemen ze de lezer mee in de wereld van zelf fruit plukken. In hun gloednieuw boek 'Fruit Plukken: koken met vruchten', leer je hoe je het heerlijkste fruit van dichtbij kunt halen en wat je er allemaal mee kunt doen.

Met meer dan 7000 rassen kent de appel vele smaken en soorten. In de negentiende eeuw hadden Europese steden vaak hun eigen rassen. Deze appels waren zoet of halfzuur, en de rassen verschilden onderling in kleur, vorm en formaat.

Een van de manieren om appels van elkaar te onderscheiden, is door ze in te delen in handappels en keukenappels. Appels met een gladde schil zijn meestal handappels; appels met een ruwe schil zijn vaak keukenappels. De structuur van het vruchtvlees van keukenappels is wat droger en zoeter dan die van de handappels, waardoor ze geschikt zijn voor verwerking in allerlei warme gerechten: van appelmoes tot stoofschotels.

Hoelang je appels kunt bewaren is afhankelijk van het ras en de rijpheid van de appel op het moment van plukken. De houdbaarheid kan variëren van 2 dagen tot 4 weken. Bewaar ze koel, donker en niet te droog, en liefst niet in de koelkast.

Op de fruitschaal in de huiskamer worden appels door de hoge temperatuur en de lage luchtvochtigheid snel overrijp. Rijpende appels produceren veel etheen, waardoor ander fruit op de fruitschaal sneller rijp wordt.

PLUKTIPS

Wat heb je nodig voor het plukken?

Stevige schoenen of laarzen (mocht het drassig zijn in de boomgaard of pluktuin).

Goede keukenschaar of tuinschaar.

Rieten mand of stevige tas.

Goed humeur.

Appels met lange stelen kun je optillen. Houd je wijsvinger en duim aan het aanhechtingspunt en pluk de appel. De appels met de korte stelen kan je op dezelfde manier vasthouden; pluk ze los met een korte ruk.

Bij peren houd je je handpalm rond de vrucht. Houd je wijsvinger en duim aan het aanhechtingspunt en pluk het fruit van de boom.

PIKANTE APPEL-ROZEMARIJNGELEI

Ingrediënten:

1 kg appels (bijv. Bramley), in blokjes gesneden (met schil en pitjes)

rasp en sap van 1 citroen

3 takjes rozemarijn

2 rode chilipepers, fijngehakt

1,25 liter water

60 g suiker per 100 ml appelvocht

Bereiding:

Doe alle ingrediënten behalve de suiker in een pan en kook op lage temperatuur in ongeveer 11/2 uur tot pulp. Let op dat het geheel niet droogkookt; voeg zo nodig een scheutje water toe. Doe de pulp over in een zeef bekleed met een kaasdoek en laat 1 nacht uitlekken. Doe het uitgelekte appelvocht met de benodigde hoeveelheid suiker in een pan en kook op een lage temperatuur tot de suiker helemaal opgelost is. Verhoog de temperatuur en kook nog 10 min. om de gelei in te laten dikken. Verdeel de gelei over gesteriliseerde potjes: vul ze tot aan de rand en sluit ze na het vullen direct af. Laat de gelei minstens 1 week staan zodat de smaak zich verder kan ontwikkelen.

© Fruit Plukken: koken met vruchten

Door Matthias Kleingeld & Richard Walraven

Prijs: € 23,99

Beschikbaar in verschillende boekhandels en shops

