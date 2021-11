Studenten Boris Verbruggen (23), Arnaud Smits (23) en Martino Palamidese (28) lanceerden samen FunFoo, een gezonde maaltijdbox voor jonge gezinnen en met een educatieve touch.

Acht op de tien kinderen eet minder dan de vereiste hoeveelheid groenten en fruit eet. Daarom zochten Boris, Arnaud en Martino een oplossing voor dit probleem. Na uitgebreid marktonderzoek en intensief broedwerk lanceerden ze hun maaltijdbox Vandaag ziet de startup FunFoo het levenslicht, een foodbox-concept dat van koken een leuke en educatieve activiteit wil maken.

Groenten en fruit (verg)eten

Onderzoek toont aan dat slechts 13% van de kinderen in de EU de noodzakelijke hoeveelheid groenten en fruit eet. Kinderen tussen vier en acht jaar consumeren gemiddeld 73 gram groenten per dag, terwijl gezondheidsrichtlijnen een portie aanbevelen tussen de 100 en 150 gram. Het gaat zelfs verder, 40% van de kinderen in deze leeftijdscategorie nuttigt niet meer dan vijf dagen per week groenten. In Vlaanderen alleen eet 43% van de 18-34 jarigen niet alle dagen groenten. Wat fruit betreft, blijkt uit een studie van de UGent dat een kind tussen drie en zes jaar ook minder dan de vereiste hoeveelheid fruit per dag consumeert.

Bezielers van Funfoo Boris, Arnaud en Martino wilden hier iets aan doen. Hun concept bestaat uit recepten waarmee het gezin samen aan de slag kan gaan. Bij de levering van de juiste ingrediënten horen ook educatieve spelletjes voor kinderen tussen drie en acht jaar die op een speelse manier inkijk geven in de wereld van gezonde voeding.

