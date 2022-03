Geld doneren om mensen te helpen is uiteraard erg nobel, maar wist je dat je ook een steentje kan bijdragen door te besparen? In navolging van de oproep van Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck helpen we je graag om energiezuinig te koken, zonder dat je elke dag sla hoeft te eten.

Een beetje minder energie gebruiken is het beste wapen tegen Poetin dat we in handen hebben. Dat zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken, worden we niet enkel minder afhankelijk van Russische import, maar we helpen er ook nog eens de planeet en onze eigen portefeuille mee. En dus treden wij met graagte in het verzet, ook in de keuken.

Denk jij dus elke keer wanneer je beelden uit Oekraïene ziet dat je 'iets' wil doen om te helpen? Begin dan gerust klein. De raw food trend die haar hoogdagen beleefde in het midden van vorig decennium, toonde alvast dat weinig energie verbruiken in de keuken niet gelijk hoeft te staan aan alle dagen slaatjes eten. Wij inspireren je graag met elf recepten, van zout tot zoet. Ze zijn alvast allemaal licht verteerbaar, en daarmee extra geschikt voor deze tijden waarin het nieuws soms zwaar op de maag kan blijven liggen.

Ga je toch voor een salade (in de breedste zin van het woord)? Neem dan deze drie gouden tips uit de raw food keuken in acht:

Dé stelregel waar geen enkele raw fooder aan verzaakt is: eet bladgroen bij elke maaltijd.

bij elke maaltijd. Maak die salade wel spannend : kies voor een bijzondere dressing, een minder bekend ingrediënt, verrassende texturen en een mooi samenspel van kleuren. Geheime tip: granaatappelpitjes en gekiemde zaden tillen elke salade naar een ander niveau.

: kies voor een bijzondere dressing, een minder bekend ingrediënt, verrassende texturen en een mooi samenspel van kleuren. Geheime tip: granaatappelpitjes en gekiemde zaden tillen elke salade naar een ander niveau. Vergeet wat je eigen moeder je ooit geleerd heeft en speel met je eten. Experimenteer erop los en vind creativiteit in de beperking. Al eens rauwe spruitjes (heel fijn gesneden en bijvoorbeeld overgoten met een dressing van sinaasappelsap en olijfolie) geprobeerd? Of het loof van radijzen gebruikt als sla? Heel erg gemakkelijk zijn 'spaghettislierten' van courgette of andere groenten. Daar heb je zelfs geen slicer voor nodig, een dunschiller kan al volstaan.

Meer tips om energie te besparen in de keuken:

Schakel je fornuis al enkele minuten voordat je eten klaar is uit . Hoe lang je dat precies op voorhand kan doen, hangt wat af van je fornuis: een elektrisch vuur geeft nog minutenlang intense warmte af, bij inductie daalt de temperatuur veel sneller. Dezelfde techniek werkt ook bij de oven, of toch bij baksels die niet gevoelig zijn aan temperatuurverschillen. (Doe dit dus niet als je eclairs bakt, maar wel als je een ovenschotel maakt.)

. Hoe lang je dat precies op voorhand kan doen, hangt wat af van je fornuis: een elektrisch vuur geeft nog minutenlang intense warmte af, bij inductie daalt de temperatuur veel sneller. Dezelfde techniek werkt ook bij de oven, of toch bij baksels die niet gevoelig zijn aan temperatuurverschillen. (Doe dit dus niet als je eclairs bakt, maar wel als je een ovenschotel maakt.) Benut je oven ten volle en laad hem vol wanneer je hem gebruikt. Plan je een ovenschotel? Snijd dan ook alvast wat groenten voor de volgende dag en rooster ze mee. Bak tegelijk een cake. Of laad een bakplaat vol oud brood dat je anders toch zou weggooien, om er achteraf paneermeel van te maken.

en laad hem vol wanneer je hem gebruikt. Plan je een ovenschotel? Snijd dan ook alvast wat groenten voor de volgende dag en rooster ze mee. Bak tegelijk een cake. Of laad een bakplaat vol oud brood dat je anders toch zou weggooien, om er achteraf paneermeel van te maken. Zet het deksel op pruttelende potten . Zo capteer je niet alleen de warmte, maar ook de sappen. (Een uitzondering maak je uiteraard voor zaken die je net krokant wil hebben en waar het vocht dus moet ontsnappen, of voor pasta, die snel zou overkoken met een deksel erop.)

. Zo capteer je niet alleen de warmte, maar ook de sappen. (Een uitzondering maak je uiteraard voor zaken die je net krokant wil hebben en waar het vocht dus moet ontsnappen, of voor pasta, die snel zou overkoken met een deksel erop.) Behandel je groenten met respect . Zelfs als je geen fan bent van de raw keuken, heb je nog altijd geen reden om je groenten plat te koken. Maak ze lekkerder, gezonder én energiezuiniger door ze minder lang te bereiden.

. Zelfs als je geen fan bent van de raw keuken, heb je nog altijd geen reden om je groenten plat te koken. Maak ze lekkerder, gezonder én energiezuiniger door ze minder lang te bereiden. Gebruik een waterkoker. Kokend water nodig voor pasta, rijst of groenten? Kook het dan vooraf in een waterkoker en gebruik het dan pas, in plaats van koud water in je pot te doen en op het vuur aan de kook te brengen.

Kokend water nodig voor pasta, rijst of groenten? Kook het dan vooraf in een waterkoker en gebruik het dan pas, in plaats van koud water in je pot te doen en op het vuur aan de kook te brengen. Investeer in energiezuinige toestellen. Denk daarbij gerust groots (hoeveel verbruikt jouw koelkast?), maar durf ook in detail treden (al eens gedacht aan een snelkookpan?).

Denk daarbij gerust groots (hoeveel verbruikt jouw koelkast?), maar durf ook in detail treden (al eens gedacht aan een snelkookpan?). Kijk kritisch naar je diepvriezer. Ontdooi hem bijvoorbeeld eens, want een ijslaagje van meer dan twee millimeter op het vrieselement zou goed zijn voor tien procent meer stroomverbruik. Laad hem ook goed vol, want in een volle diepvriezer geleidt de koude beter. Steek er desnoods een fles water in om te vullen, als je even geen tijd hebt om soep te maken.

Ontdooi hem bijvoorbeeld eens, want een ijslaagje van meer dan twee millimeter op het vrieselement zou goed zijn voor tien procent meer stroomverbruik. Laad hem ook goed vol, want in een volle diepvriezer geleidt de koude beter. Steek er desnoods een fles water in om te vullen, als je even geen tijd hebt om soep te maken. Kijk ook wat verder. Voedsel dat jij wegsmijt, is energie in de vuilbak. Tomaten die in maart in de winkel liggen, groeiden enkel omdat de boer stevig stookte. Voor kant-en-klare voeding draaien fabrieken dag en nacht. Respecteer en benut voedsel ten volle.

Lees ook: Deze rauwe soepen eet je ook op warme dagen

.

Een beetje minder energie gebruiken is het beste wapen tegen Poetin dat we in handen hebben. Dat zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. Door minder fossiele brandstoffen te gebruiken, worden we niet enkel minder afhankelijk van Russische import, maar we helpen er ook nog eens de planeet en onze eigen portefeuille mee. En dus treden wij met graagte in het verzet, ook in de keuken.Denk jij dus elke keer wanneer je beelden uit Oekraïene ziet dat je 'iets' wil doen om te helpen? Begin dan gerust klein. De raw food trend die haar hoogdagen beleefde in het midden van vorig decennium, toonde alvast dat weinig energie verbruiken in de keuken niet gelijk hoeft te staan aan alle dagen slaatjes eten. Wij inspireren je graag met elf recepten, van zout tot zoet. Ze zijn alvast allemaal licht verteerbaar, en daarmee extra geschikt voor deze tijden waarin het nieuws soms zwaar op de maag kan blijven liggen. Ga je toch voor een salade (in de breedste zin van het woord)? Neem dan deze drie gouden tips uit de raw food keuken in acht:Meer tips om energie te besparen in de keuken:.