Naast restaurants mogen ook de koffiebars in ons land mogen de komende maand openblijven voor afhaal.

Tijdens de lockdown in maart was er nog veel verwarring over de koffiebars omdat de federale maatregelen niet helemaal duidelijk waren. Toen de cafés en restaurants dicht moesten, was het onduidelijkheid troef: volgens de regels mochten horecazaken enkel levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen toestaan.

Er ontstond discussie omdat sommigen beweerden dat dranken niet als afhaalmaaltijd konden aanzien worden. In Gent werd toen zelfs een koffiebar gesloten omdat er afhaalkoffie werd verkocht, terwijl daar in andere steden geen zaak van werd gemaakt.

