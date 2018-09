Kobe Desramaults, 13 jaar geleden 's lands jongste sterrenchef: 'Ik doe weer wat ik het liefst doe'

Kobe Desramaults (38) veroverde in 2004 de Gouden Garde voor het Jong Talent van Knack Weekend. Een jaar later werd hij met zijn restaurant In de Wulf 's lands jongste sterrenchef. Hij sloot de zaak eind 2016 en opende vorig jaar Chambre Séparée in Gent, waar hij eerder al bakkerij-brasserie De Superette en de inmiddels gesloten bistro De Vitrine opende.

