Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil haar horecazaken na deze moeilijke maanden een duwtje in de rug geven. Dat vormt de aanleiding voor een bijzondere samenwerking met gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau.

Met maar liefst 200 restaurants op haar grondgebied noemt Knokke-Heist zich weleens een 'gastropool'. Niet alleen wie zich graag laat bedienen, vindt steevast een restaurant naar zijn hart, ook wie liever zelf aan de slag gaat, wordt in de kustgemeente vergast op heel wat lekkers, want in de straten wisselen ambachtelijke bakkerijen, top slagers, drankenwinkels en veel meer elkaar af.

De beste adressen worden nu gebundeld in de Gault&Millau Knokke-Heist Regional Guide. Daarbij werkt de redactie van Gault&Millau volledig onafhankelijk.

De gids wordt na publicatie gratis bezorgd aan alle inwoners, tweedeverblijvers en seizoenshuurders van Knokke-Heist, en verkocht via Toerisme Knokke-Heist en de lokale boekhandels voor 14,95€. Kan je niet wachten op de gids en benieuwd naar al de culinaire toppers van Knokke-Heist? Surf naar myknokke-heist.be/gastronomie.

