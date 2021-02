Deze week ligt de nieuwe Knack Weekend Koken in de krantenwinkels. Naar goede gewoonte bevat de receptengids opnieuw 100 smakelijke gerechten, al zit de lay-out wel in een nieuw jasje. Inhoudelijk wordt er meer ingespeeld op culinaire thema's.

In de vorige edities werd er vooral gewerkt rond recepten met seizoensgroenten. Deze keer is er gekozen voor een andere aanpak. De focus ligt bij deze editie op gerechten die vegetarisch en/of vegan zijn. Een logische zet: door de coronacrisis zijn we met z'n allen bewuster gaan consumeren. Het dagelijkse stuk vlees wordt steeds vaker vervangen door een vegetarische of veganistisch alternatief. Dankzij deze nieuwe receptengids zit je de komende maanden alleszins niet om kookinspiratie verlegen.

In de gids vind je een evenwicht tussen hartige en zoete recepten voor elk moment van de dag. De gerechten zijn origineel, het niveau ervan is uitdagend. Ideaal voor wie tijdens de lockdown iets nieuws wil leren, z'n culinaire grenzen wil verleggen of z'n knuffelcontact wil verrassen.

Knack Weekend Koken ligt nog tot 15 april voor 9,95 euro in de krantenwinkel of is te koop via de Knack shop. Wie de papieren editie van deze receptengids heeft gemist zal de recepten de komende maanden zien verschijnen op weekend.be/recepten.

