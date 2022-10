Eet smakelijk: de 100 beste restaurants volgens Knack Weekend

In tijden van crisis is het meer dan ooit kwestie van je niet te vergissen als je dan toch eens uit eten gaat. Aziatisch, veganistisch, de klassieke keuken of stijlvol fastfood: in deze 100 restaurants is genot gegarandeerd.

Het is verleidelijk om altijd naar hetzelfde adres te trekken, maar het is slimmer om je smaakpapillen af en toe eens te laten verrassen door interessante nieuwkomers. Van seizoensgebonden verrassingsmenu’s tot Chinees in een historische setting: dertien nieuwkomers die verbazen.

Van een Japans restaurant met een lange geschiedenis tot Koreaanse nieuwkomers: in deze dertien restaurants eet je authentiek oosters. En soms maakt een norse gastvrouw het plaatje af.

Het vegetarisme is al een tijd zijn geitenwollen sokken kwijt. Deze restaurants tillen groenten naar een nog hoger niveau. Van slow pressed sapjes tot pistache-ijs met kokos en kropsla: tijd om die culinaire horizon te verbreden.

Natuurlijk is wat op je bord ligt het belangrijkst. Maar de restaurantervaring is nog leuker als het interieur je meevoert naar een wereld die je niet (meer) voor mogelijk hield. Dertien plekken waar je ook je ogen de volop de kost geeft.

Als koken voor anderen je vak is, ben je dubbel zo kieskeurig wanneer je zelf uit eten gaat. Restaurants waar chefs zelf graag klant zijn.

Genieten, al dan niet met een glaasje, en achteraf niet meer naar huis hoeven rijden: ziedaar de hoogste vorm van culinaire verwennerij. Op deze twaalf plekken tafel én slaap je in stijl.