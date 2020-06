De hittetolerantie van de sterkste koffieplant robusta wordt consequent overschat. Een nieuwe studie waarschuwt dat de koffie-industrie een moeilijke toekomst tegemoet gaat, zelfs bij een beperkte klimaatverandering.

De studie, gepubliceerd in Global Change Biology, baseert zich op tien jaar studie van de opbrengst op bijna achthonderd plantages in Zuidoost-Azië. Daaruit blijkt dat het optimale temperatuurbereik voor robusta 20,5 graden Celsius is, aanzienlijk lager dan de temperaturen die tot nog toe als optimaal werden beschouwd. Voor elke toename van 1 graad boven dat nieuwe optimale bereik neemt de opbrengst af met 14 procent.

'Onze resultaten tonen aan dat robustakoffie veel gevoeliger is voor temperatuur dan eerder werd gedacht', schrijven de auteurs. 'De productie zou aanzienlijk kunnen dalen als de temperatuur stijgt door de klimaatverandering. Daardoor komt de koffie-industrie, goed voor miljarden dollars, in gevaar en daarmee ook het inkomen van miljoenen boeren.'

Wetenschappers van het International Center for Tropical Agriculture (CIAT), de Alliance of Bioversity International en de Universiteit van Southern Queensland (USQ) voerden het onderzoek uit op boerderijen in Vietnam en Indonesië. Die twee landen produceren ongeveer de helft van de alle robustabonen ter wereld.

Historische schattingen

De bevindingen van de studie staan in contrast met de bestaande schattingen, die nog gebaseerd zijn op historische botanische gegevens die werden opgetekend in Centraal-Afrika en uitgaan van een hogere temperatuur-tolerantie.

'Dit dringt ons een evaluatie op van onze opties, zoals het overschakelen van arabica naar robusta naarmate het klimaat opwarmt', zegt Jarrod Kath van de Universiteit van Southern Queensland.

Arabicakoffie, die bij koffiekenners de voorkeur geniet vanwege zijn fijnere smaak, is nog gevoeliger voor temperatuurschommelingen. Koffieboeren op lagere hoogten in de tropen hebben hun arabicaplanten daarom al vervangen door robustaplanten, terwijl arabicaboeren op zoek gaan hoger gelegen gebieden om de productie op peil te houden. (IPS)

