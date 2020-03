Ook wijnen lijden onder de klimaatopwarming, waardoor wijnbouwers op zoek gaan naar koelere gebieden. Er is nu zelfs een Belgische invoerder die zich gespecialiseerd heeft in wijnen uit koelere klimaten.

Onder wijnbouwers vind je geen klimaatontkenners. Zij observeren van dichtbij hun wijnstokken en zien dus met eigen ogen dat de rijping van de druiven alsmaar sneller gaat. Dat zorgt voor een onevenwichtige rijping, met te veel suikers en te weinig zuren. In het glas: zware, zwoele wijnen met veel alcohol. Wijnen die twintig jaar geleden 12 tot 13% alcohol hadden, vertonen nu vaak 14 tot 15%.

Te veel zon en warmte kunnen een nog groter probleem veroorzaken dan onevenwichtige wijnen: het kan de rijping van de druiven volledig blokkeren. Om nog te zwijgen van extremere weersomstandigheden zoals hagel en storm, die wijngaarden geheel of gedeeltelijk kunnen vernietigen. Overal ter wereld zoeken wijnbouwers koelere gebieden voor hun aanplant: hoger gelegen, dichter bij de zee of op noordelijke hellingen. Tegelijk stellen wijnliefhebbers wijnen uit koelere klimaten steeds meer op prijs, omdat ze lichter, eleganter en fijner zijn. Invoerder Vinetiq bezit zelf een koel, Belgisch wijndomein: Valke Vleug in Liezele, met een wijngaard van 5 ha. Er worden vooral witte en mouserende wijnen gemaakt. Vinetiq verdeelt ook andere Belgische wijnen, zoals de opvallend zuivere witte van chardonnay en auxerrois van Gloire de Duras in Haspengouw (14,95 euro). Weingut Deutzerhof 'Mayschosser', Ahr, Duitsland 2016, 15,95 euro, vinetiq.euZuivere, elegante rode wijn uit het cool climate-land bij uitstek waar de Bourgondische pinot noir spätburgunder wordt genoemd.Spy Valley, Marlborough, Nieuw-Zeeland 2015, 17,25 euro, vinetiq.euPrachtige pinot noir van dit verre eiland omringd door koele zeewind; zuiver rood fruit, frisse zuren en kruidige toetsen vinden elkaar in een perfect evenwicht.Domaine Mérieau 'L'Alliance des Générations', Touraine, Frankrijk 2015, 17,50 euro, vinetiq.euFijne, elegante mix van 60% cabernet franc en 40% cot (plaatselijke naam voor malbec) uit de noordelijke Loirestreek: sappig fruit en drinkplezier gegarandeerd.Norman Hardie Winery 'Calcaire', Ontario, Canada 2017, 18,50 euro, vinetiq.euUit dit minder bekende wijnland komt deze levendige cool climate- mix van pinot gris, chardonnay en riesling, met veel frisheid in een zachte textuur.