Klassiekers revisited: kalkoen op de kersttafel, maar dan helemaal anders

Waarom hij zo van klassiekers houdt? 'Ik maak alleen dingen die ik zelf graag eet', zegt Tim Meuleneire (36). Simpel. No-nonsense. 'Bovendien combineer ik graag luxeproducten met eenvoudige ingrediënten, zoals kaviaar met aardappel in het feestmenu voor Knack Weekend. Maar dan wel in een nieuwe vorm: geen kwakje kaviaar op een aardappel, wel chips gevuld met kaviaar die je doopt in een moelleux van aardappel met een hart van zure room.' Een aloud recept in een moderne, verfijnde versie. Heerlijk en oogstrelend.

...