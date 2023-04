Klassieker met een gouden randje: rijstpap met gezouten karamel

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week maken we rijstpap op grootmoeders wijze, met als special touch: gezouten karamel.

Rijstpap krijgt een klein extraatje in dit recept: een glanzend dak van gezouten karamel. Let op, hoe donkerder de kleur van de karamel, hoe bitterder de smaak. Blijf er dus zeker bij tot het mengsel goudbruin kleurt.

Voor 10 personen

Voor de rijst:

200 g ronde witte rijst

100 g blonde rietsuiker

1 l rauwe boerderijmelk (belangrijk detail)

25 cl vloeibare room

1 vanillestokje

1 snufje fleur de sel

Voor de zoute karamel:

200 g blonde rietsuiker

40 cl vloeibare room

1 snufje zout

1. Verwarm de melk met de room en de rijst in een antiaanbakpannetje.

2. Druk het vanillestokje in de lengte plat met de botte kant van het mes. Snijd in de lengte doormidden en schraap de zaden eruit.

3. Roer met een garde de zaden door de rijst, melk en room. Voeg een snufje fleur de sel toe en breng het mengsel aan de kook.

4. Zodra je luchtbellen ziet verschijnen aan het oppervlak, zet je het vuur op de laagste stand. Laat nog zo’n 25 minuten koken, roer regelmatig.

5. Voeg na 25 minuten de suiker toe en laat nog 10 minuten koken.

6. Haal de rijstpap van het vuur zodra de pap een mooie consistentie krijgt. Houd apart en serveer naar wens warm of koud.

7. Maak de gezouten karamel klaar. Verwarm hiervoor de suiker (op een middelhoog vuur) in een pan met antiaanbaklaag. Roer zonder een lepel te gebruiken (!), door de pan rustig rond te draaien.

8. Zet zodra er bruine luchtbelletjes ontstaan in een andere pan 25 cl room op het vuur en warm op.

9. Haal de eerste pan van het vuur zodra de suiker gesmolten is en breng op smaak met wat zout.

10. Giet vervolgens de 25 cl warme room bij de suiker, en daarna de overgebleven 15 cl koude room. Zet weer een paar minuten op het vuur en laat koken totdat de karamel homogeen is.

11. Haal de karamel door een fijne zeef. Laat afkoelen.

12. Dien de rijstpap op met de gezouten karamel.

