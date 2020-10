Jij snakt naar stevig comfort food op deze gure herfstdagen? Dan tonen wij je graag enkele plekken waar je tegemoet kan komen aan die goesting.

LIMBURG

Nyde

In Nyde (Deens voor 'genieten') brengen Celine Bleys en Martijns Kellens een menu met internationale toetsen. Voor hun afhaalgerechten kozen ze voor oerdegelijke restaurantkost zoals kabeljauw met witte wijnsaus, een wildstoofpotje of fazant met bospaddenstoelen. Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag.

Tongersesteenweg 30, 3840 Borgloon

nyde.be

Fleurie

Elke vrijdag tot en met zondag kan je hier genieten van een maandelijks wisselend viergangenuithaalmenu. Voor het volledige menu betaal je 65 euro per persoon, inclusief brood en koffiesnoepjes.

Baan naar Bree 27, 3990 Peer

fleurie.be

VLAAMS-BRABANT

Vis & Dis

Zin in een visje vandaag? Dan ben je op de juiste plaats in Keerbergen. Je kan bij Vis & Dis - een restaurant en winkel in één - altijd al terecht voor takeaway, maar nu het restaurant gesloten is, zijn er nog eens extra gerechten beschikbaar. Wat dacht je bijvoorbeeld van waterzooi van tarbot, of rog met kappertjes en hoeveboter?

Hansbrug 2, 3140 Keerbergen

visendis.be

August

Deze mooie zaak is vertrokken vanuit een wijnbar, maar is ondertussen meer dan dat alleen. Chef Sam Verstuyf verzorgt er een culinaire ode aan het Pajottenland en dat resulteert ook in afhaaltijden in heel wat moois. Je hebt de keuze tussen gerechten als 'champignons farcis' of 'geroosterde bloemkool ceasar salad', maar kan je ook laten verrassen met een mystery box. Ook aan kinderen en vegetariërs wordt gedacht.

Alfred Algoetstraat 2B, 1750 Lennik

augustwijnbar.be

OOST-VLAANDEREN

Bistro Gustaaf

Een stoofpotje van varkenswangen, op vel gebakken kabeljauw met spinaziepuree en een gepocheerd eitje,... Het take-outmenu van Bistro Gustaaf klinkt hartverwarmend vertrouwd, en toch fris.

Hekkerstraat 34, 9230 Wetteren

bistrogustaaf.be

Zwartwit

Van ontbijt tot diner kan je terecht in Zwartwit. Op de kaart staat ongecompliceerd eten vol seizoensgroenten dat gewoon goed is. De gerechten worden koud aan huis geleverd, zodat jij ze kan opwarmen wanneer de honger knaagt.

Ottergemsesteenweg-Zuid 802, 9000 Gent

zwartwit.tv

WEST-VLAANDEREN

Vier

Elke dinsdag en donderdag kan je in Vier terecht voor een dagschotel die bereid is zonder al te veel poespas, maar met heel veel smaak. Het menu van de week lees je telkens op de website, bestellen doe je via info@vierkortrijk.be.

Begijnhofpark Kortrijk

vierkortrijk.be

Bistro Le Nord

Belgisch-Franse keuken met moderne toets. Wij worden vooral geprikkeld door de ibericokroketjes en een gratin van noordzeevis met aardappelzalf, en ook jij vindt er ongetwijfeld jouw keuze.

Noordstraat 217-219, 8800 Roeselare

bistrolenord.be

ANTWERPEN

Bistro Julienne

Een pure keuken die de typische gerechten van je oma naar een hoger niveau tilt. Ga je voor de good old vol-au-vent met puree? Of kies je eerder voor de Mechelse koekoek met witloof en spekaardappeltjes? Aan jou de keuze (tenzij je vegetariër bent, want dan zoek je je maaltijd beter elders).

Servaas Daemsstraat 25, 2200 Noorderwijk

julienne.be

Brasserie Wouter

Wouter Vantichelen mikt met zijn tijdelijke traiteurdienst op iedereen die zijn klassiekers kent, maar niet bang is om af en toe buiten de lijntjes te kleuren. Elke dag biedt hij een andere dagschotel aan, die je kan aanvullen met vaste extraatjes en desserts. Leveren aan huis kan in de omliggende gemeenten.

Hoogeind 96, 2940 Stabroek

brasseriewouter.be

BRUSSEL

Chez Alfred

Een keuken volgens de jarenoude Belgische traditie: allerhande vleesgerechten zonder poespas, steevast met puree of frietjes erbij. De uitbaters zijn gevestigde waarden in het vak, want zitten ook al achter restaurants al Au Vieux Saint Martin en Au Grand Forestier. Simpel maar goed, en met een erg handige bestelsite. Levering aan huis kan in de Brusselse gemeenten.

Woudmeesterlaan 3, 1170 Watermaal-Bosvoorde

https://chez-alfred.be/

