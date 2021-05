Het aantal nieuw opgerichte horecabedrijven piekt, ondanks de sfeer van crisis in de sector. Enkele portretten van gemotiveerde starters.

Ondanks de coronacrisis zijn er in de eerste drie maanden van 2021 861 nieuwe horecabedrijven opgericht in Vlaanderen, staat te lezen in De Zondag. Ook het aantal vacatures zit stevig in de lift. 'De horecasector is traditioneel gevoelig voor faillissementen, maar is tegelijk een sector die vrij snel opleeft na een crisis', verklaart Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Niet alleen de horeca herleeft, ook andere voedingsbedrijven zagen de coronacrisis als voedingsbodem voor hun nieuwe ideeën. We spraken enkele beginnende ondernemers in al wat lekker is.

Lockdown als voedingsbodem: internationaal koppel Dina en Murat jaagt culinaire droom na met gearomatiseerd zout Het bedrijfje van geliefden Murat Bolat en Dina Holzapfel ontstond vanuit een bittere noodzaak om hun maaltijden gezellig te houden, maar door de uitbraak van de coronaepidemie moesten ze al snel het roer omgooien en beginnen met hun plan B. Murat vertelt. 'Je denkt misschien: zout is zout. Maar dat is echt niet zo.'

De lockdown als nieuwe start: Femke Noyen begon een bibliotheek voor keukentools en servies Femke Noyen speelde al een eeuwigheid met het idee om een uitleendienst op te starten voor keukenmateriaal en keramiek. Toen ze eindelijk klaar was, was het november en zaten we opnieuw met z'n allen in lockdown. Onfortuinlijk, of net op tijd? 'We kunnen geen avond meer op café, maar kunnen op dat vrijgekomen moment misschien wel eens een set huren om je eigen cocktails mee te shaken.'

Starten in de lockdown: 'Ik had zin in oesters en vond geen delivery, dus begon ik er maar zelf mee' Vraag een negentienjarige naar zijn favoriete snack en de kans is klein dat je 'oesters' te horen krijgt. Toch zijn dat exact wat Aldwin Camus associeert met een gezellige avond. Hij startte leverdienst aan huis Eat My Oester, en dat is niet zomaar een coronaprojectje.