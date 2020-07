De afgelopen maanden werd een scherpe stijging van kinderarbeid vastgesteld in Ivoorkust, zegt Food Navigator. Het is volgens het International Cocoa Initiative nog onduidelijk of dat enkel te wijten is aan de covid-19-pandemie.

Op 11 maart wordt het eerste geval van een besmetting met het nieuwe coronavirus gesignaleerd in Ivoorkust, 's wereld grootste cacaoproducent. Op 16 maart gaat een reeks maatregelen in om de verspreiding te beperken. Daarbij hoort een sluiting van de scholen. Dat zou wel eens geleid kunnen hebben tot een sterke toename van kinderarbeid.

Het International Cocoa Initiative interviewde 3.223 kinderen in 1.443 huishoudens, verspreid over 263 gemeenschappen tijdens de periode van 17 maart en 15 mei. De bevinding? Een toename van kinderarbeid van maar liefst 21,5 procent, vergeleken met dezelfde periode in andere jaren.

Waaier aan oorzaken

Daar ziet ICI meerdere mogelijke redenen voor. Ten eerste was er natuurlijk de sluiting van de scholen. Dat had niet alleen als gevolg dat kinderen beschikbaar waren, maar ook dat hun ouders hen soms meenamen naar de plantage om daar toezicht op hun te kunnen houden. Daarnaast werd ook de bewegingsvrijheid van volwassenen beknot, waardoor cacaoboeren minder arbeiders ter beschikking hadden. Programma's om kwetsbare cacaoproducerende gezinnen te ondersteunen werden gestaakt of verminderd. Tenslotte spelen zeker ook financiële problemen een rol. ICI kon via een ander onderzoek vaststellen dat zeker de helft van de Ivoriaanse cacaoboeren zijn inkomen zag dalen tijdens de lockdown.

Toch wil ICI ook niet gezegd hebben dat de actuele stijging van kinderarbeid volledig te wijten is aan de pandemie. Zo kijkt de organisatie ook naar de 'continu evoluerende economische omstandigheden en motivatie van gemeenschappen.'

