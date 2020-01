De meeste wijngaarden zijn dan wel ontsnapt aan de vlammen, toch is de Australische wijnproductie dit jaar erg onzeker. Dat lezen we in Bloomberg.

Eerst was er de maandenlange droogte, die sowieso al voor een lagere opbrengst druiven zou zorgen. Daarna kwamen de ergste bosbranden die Australië in jaren heeft meegemaakt. Hoewel het grootste deel van de Australische wijnbouw aan het ergste scenario is ontsnapt - de meeste wijngaarden hielden stand - vrezen kenners voor een slecht jaar. Ook neergeslagen rook verknoeit immers gewassen.

Toch is ook het absolute rampscenario waarheid geworden voor sommige boeren. Zo getuigde wijnmaker Adrian Brayne al: hij (en verschillende andere kleinschalige wijnhuizen) zien geen andere optie dan volledig opnieuw beginnen.

Zo'n zestig procent van de Australische wijn wordt gedronken in het buitenland. Vooral China, Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn grote afnemers.

