Twee goede vrienden met een passie voor heerlijke gerechten en tongstrelende wijnen. Ontdek Tandem, het fonkelende restaurant van Pierre Val en Pierre Schreuders.

Is echte vriendschap de motor voor een goed restaurant? Dat ga je geloven, als je kijkt naar het restaurant van de twee Pierres. Tandem, zo blijkt al uit de naam, is een quatre-mains. We kennen Pierre Val van zijn uitstekende wijnbar Rubis in Sint-Gillis en ook Pierre Schreuders is geen onbekende in de Brusselse restaurantwereld. Hij was al aan de slag...