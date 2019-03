Kampeerkeuken voor beginners: vijf tips om mee uit te pakken

Op culinair vlak doen wij onszelf niet graag iets tekort, ook niet als we in the middle of nowhere ons kamp hebben opgeslagen. Gelukkig hoeft dat helemaal niet, want dankzij deze tips wordt elk etentje, hoe simpel ook, een waar feestmaal.

1. Begin met het aperitief

Koken op een houtvuur of op één gaspitje zal vermoedelijk iets meer tijd innemen dan wanneer je thuis een maaltijd in elkaar flanst. Neem er daarom gerust een glaasje wijn bij - opteer voor rood, want die witte is vermoedelijk niet meer koud - en trek een zak Doritos open. Bewaar wel een handvol van de chips om het vuur mee aan te steken, want ze werken uitstekend als aanmaakmateriaal. Zo kan je de aanmaakblokjes thuis laten!

2. Brood

Zeker als je met een rugzak de natuur intrekt, wil je liever niet moeten zeulen met een brood. Gelukkig kan je het gemakkelijk zelf maken.

Ingrediënten voor 16 broodsticks: 260 g bloem 2 tl bakpoeder 1 tl zout 60 ml olijfolie 180 ml warm water Zo doe je het: Vermeng alle ingrediënten en kneed tot je een homogeen, glad deeg krijgt. Neem een stuk deeg en rol het tot een lange worst. Zoek dan wat propere takken in het bos rondom je en wikkel elke reep deeg errond in een spiraalvorm. Bak zo'n vijf minuten boven het vuur. Voor de extra fancy versie voeg je wat gedroogde kruiden zoals rozemarijn en tijm toe aan het deeg. Je eigen brood maken: is er iets rustgevender op vakantie?

Heb jij wél de mogelijkheid om een brood mee te zeulen? Dan kan je er gemakkelijk een heerlijke snack van maken door er wat kerven in te zetten (maar niet helemaal door te snijden) en die kerven op te vullen met kaas en eventueel wat verse kruiden en pijpajuin. Leg het brood even boven het kampvuur tot het krokant is en de kaas gesmolten en dan kan je aanvallen. Waarschuwing: met dit recept reken je best niet dat je twee dagen van het brood kan eten, want een stukje ervan smaakt algauw naar meer.

3. Ten allen tijde: aluminiumfolie

Reserveer altijd een plekje in je trekrugzak of auto voor aluminiumfolie. Dat is niet alleen erg handig om restjes gemakkelijk en compact in te verpakken, maar ook om in te koken. Een beetje strategisch gevouwen aluminiumfolie kan namelijk zonder problemen een kookpot vervangen. Je kan er dus werkelijk elk gerecht mee maken - let wel wat op bij het roeren, zodat je de folie niet kapot maakt en de heerlijke inhoud in je vuur terecht komt.

Je kan ook van de situatie profiteren om en papillotte te koken: bij die techniek pak je je eten in in een dicht pakketje waar geen stoom uit kan ontsnappen. Het resultaat is gegarandeerd heerlijk sappig en zacht. Passeer je een visvijver? Probeer dan bijvoorbeeld eens deze forel op Ardense wijze. Geen mogelijkheid om vlees of vis te kopen? Dat zullen deze patatas bravas (waarbij je de kruiden al op voorhand in hetzelfde potje stopt) je gauw doen vergeten.

4. Beperk de potten

Het is nogal wiedes dat je niet de hele tijd wil zeulen met kookpotten. Gelukkig hoef je voor dit recept maar één pot - of gamel, wat u belieft - in te pakken.

Ingrediënten voor 3 personen: 350 g pasta 1 blik tomaten in blokjes 2 ajuinen 3 teentjes look 1 bosje basilicum (of wat van de gedroogde variant) 1 el oregano 1/2 blokje groentenbouillon 2 el olijfolie Peper en zout Zo doe je het: Snijd de look en ajuinen fijn en doe ze met alle andere ingrediënten in een pot. Voeg er vier kopjes water aan toe en laat alles koken tot het meeste water verdwenen is. Smakelijk!

5. Denk aan het dessert

Het is niet omdat je kampeert en alles iets meer back to basics is, dat je het dessert moet overslaan. (Al was het maar omdat een dessert voor ons wel degelijk tot de basics behoort.) Op het moment dat je kampvuur of barbecue nog wat aan het nasmeulen is, geef je een banaan doorheen de lengte een kerf - maar let wel op dat je hem niet helemaal doorsnijdt. Prop de snee vol met in stukjes gesneden chocolade en marshmellows en leg de banaan zo (of gewikkeld in aluminiumfolie) zo'n vijf minuten op de barbecue. Er bestaat geen betere manier om je avond mee af te sluiten.