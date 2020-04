We hebben dan wel enkele zonnige dagen achter de rug, dat wil niet zeggen dat het 's nachts niet nog bitter koud kan worden. Dat kan fataal worden voor de druivenoogst, maar wijndomein Valke Vleug laat dat niet zomaar gebeuren. Hun gevecht tegen de kou levert prachtige beelden op.

Mede door de klimaatopwarming schuift de wijnproductie op en worden onze contreien steeds beter geschikt voor de teelt van druiven. Toch blijft het hier een koeler klimaat, wat wijn oplevert die delicater, lichter en verfijnder zijn dan die uit warmere klimaten. Voordelen genoeg dus om ermee te beginnen in België, maar er zijn ook enkele risico's aan verbonden.

Een ervan zijn koude nachten. Een temperatuur van lager dan twee graden onder nul beschadigt de knoppen van een druivenplant permanent. Wanneer dat gebeurt, komen er dat jaar dus geen wijnscheuten, en zonder scheuten geen druiven. Op dit moment staan de druivelaars in knop en 'daardoor is dit een zeer kwetsbare periode voor alle fruittelers', aldus Pieter Raeymaekers, wijnmaker op Valke Vleug.

© Valke Vleug

Het werk in de wijngaard van Valke Vleug gaat door, mits de nodige social distancing. Dinsdag bracht het wijngaardteam van drie personen alles in gereedheid om de eventuele vorst van de volgende nacht te bestrijden. Om de vijf meter werden tussen de ranken grote kaarsen klaargezet, die de grondtemperatuur met anderhalve graad kunnen doen stijgen. Dat leverde 450 kaarsen op, die in het midden van de nacht allemaal apart moesten worden aangestoken.

De actie vormt een budgettaire streep door de rekening voor het kleine wijndomein, maar levert wel mooie beelden op. 'We hopen dat dit voldoende was om de knoppen te beschermen, en het bij deze ene keer blijft dit seizoen. Laten we vooruit kijken en vertrouwen op een mooie lente en zomer', besluit wijnmaker Pieter Raeymaekers en zijn ploeg.

© Valke Vleug

