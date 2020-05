Vol, zoet en fruitig: zo denken we nog vaak over Zuid-Afrikaanse wijnen. Maar nieuwe wijnmakers maken vandaag heel andere wijnen, met finesse en nuance. Ontdek de nieuwe smaken uit het mooiste wijnland ter wereld.

Nieuwe generatie

Toen de apartheid werd afgeschaft, studeerde een jonge generatie wijnmakers af aan de wijnuniversiteit van Stellenbosch die de Zuid-Afrikaanse wijnbouw grondig zou veranderen. Lange tijd was Zuid-Afrika afgesloten van de buitenwereld. Maar ineens konden jonge wijnmakers reizen en inspiratie opdoen in andere wijnlanden. Zo ontdekten zij een fijnere en meer genuanceerde wijnstijl dan de volle, krachtige, ' jammy' stijl die tot dan kenmerkend was voor Zuid-Afrika. Vandaag staan deze wijnma...

Toen de apartheid werd afgeschaft, studeerde een jonge generatie wijnmakers af aan de wijnuniversiteit van Stellenbosch die de Zuid-Afrikaanse wijnbouw grondig zou veranderen. Lange tijd was Zuid-Afrika afgesloten van de buitenwereld. Maar ineens konden jonge wijnmakers reizen en inspiratie opdoen in andere wijnlanden. Zo ontdekten zij een fijnere en meer genuanceerde wijnstijl dan de volle, krachtige, ' jammy' stijl die tot dan kenmerkend was voor Zuid-Afrika. Vandaag staan deze wijnmakers op de top van hun kunnen en zijn hun wijnstokken oud genoeg om de wijnen af te leveren die zij voor ogen hadden. De Zuid-Afrikaanse wijnbouw is geconcentreerd in de Kaapprovincie. Daar heerst het ideale mediterrane klimaat voor de wijnstok: warm en zonnig, maar met voldoende verkoeling omdat de Kaap omringd is door twee oceanen. Daardoor rijpen de druiven trager, waardoor de wijnen finesse en aromatische expressie krijgen. Zuid-Afrika heeft de oudste geologie van alle wijnlanden. Deze oude bodems remmen de groei van de wijnstok af, waardoor die minder maar betere druiven produceert. Een grote troef voor de Kaapse wijnbouw zijn de oude bush vines, wijnstokken die niet opgebonden worden. Ze produceren weinig maar zeer geconcentreerde druiven. En ontwikkelen een bladerdak dat de druiven beschermt tegen de Afrikaanse zon. Steven Kempenaers, ex-sommelier en eigenaar van wijnhandel De Kok, kent het nieuwe Zuid-Afrika bijzonder goed en volgt het op de voet. Uit zijn gamma selecteerden wij deze wijnen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. wijnen-dekok.comBoekenhoutskloof 'Vintager', Sauvignon Blanc 2019 - 9,95 euroLekkere, frisse terraswijn van het domein dat de voortrekker is van de nieuwe Kaapse wijncultuur, met wijnen die in elke prijsklasse uitstekende kwaliteit bieden.Boekenhoutskloof Patina, Chenin Blanc 2017 / Syrah 2017 - 15,95 euroChenin blanc en syrah zijn twee druiven die bijzonder goed gedijen in mediterraan Zuid-Afrika, zeker als ze afkomstig zijn van dit intussen wereldbekende domein.Boschkloof, Chardonnay 2019 / Syrah 2016 - 12,50 euro / 16,95 euroDe jonge Reenen Borman, derde generatie wijnmakers, liet een nieuwe wind waaien door dit familiale domein met elegante, hedendaagse wijnen in de Europese stijl.Reyneke, Sauvignon Blanc 2018 / Syrah 2017 - 16,50 euroWijnmaker Johan Reyneke studeerde filosofie en werd nadien de pionier van de biodynamische wijnbouw in Zuid-Afrika, met uitmuntende wijnen als resultaat.