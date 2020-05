Veel horecazaken dreigen de boeken te moeten neerleggen, zelfs als ze over een week de deuren weer mogen openen. Dat leren simulaties van data-expert Graydon, zo schrijft De Tijd.

Meer dan de helft van de Vlaamse horecazaken zit in de gevarenzone. Zelfs in de 'gunstige' hypothese dat ze over een week herstarten en meteen de helft van hun vroegere omzet halen, zit eind augustus nog altijd een kwart in de problemen.

In de grote steden komt die klap extra hard aan. De handelshuur is er hoger. De ravage dreigt het grootst te worden in Roeselare, Genk, Kortrijk, Hasselt en Aalst.

