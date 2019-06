Waarom zou je iets eten wat niet smaakt zoals het hoort? Juist ja: eten volgens de seizoenen is eigenlijk de logica zelve. Toch is het niet altijd even makkelijk, want bijvoorbeeld tomaten zijn nu eenmaal zo'n handig ingrediënt! De oplossing? Kiezen voor producten die in hoogseizoen werden geplukt en vervolgens goed bewaard zijn, zoals bijvoorbeeld tomaten in blik of gedroogde exemplaren. En verder grenzenloos genieten van wat onze Belgische bodem nu wél al te bieden heeft!