Jongeren tonen tonen voedingssector de weg: 3 trends op de Food At Work Ecotrophelia Awards

Een wedstrijd voor opkomend talent in de voedingsindustrie toont duidelijk aan wat jongeren belangrijk vinden als het gaat over hun eten en drinken.

Met de Food At Work Ecotrophelia Awards daagt de Belgische voedingsindustrie studenten uit om zelf de voeding van morgen te ontwikkelen. Onder de winnaars en genomineerden kwamen duidelijk drie tendensen naar boven die heel wat verklappen over wat we zullen eten in de wereld van morgen.

1. Weg met voedselverspilling

Als er iets is wat zo snel mogelijk in de vuilbak mag volgens de jongeren van vandaag, dan is het wel voedselverspilling. Heel wat deelnemers aan de Food At Work Ecotrophelia Awards keken voor hun basisproducten naar de reststromen uit de voedingsindustrie. ‘Dat is belangrijk,’ zegt Fevia-CEO Bart Buysse, ‘want de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie mikt tegen 2025 op 30% minder voedselverlies doorheen te keten.’

Deze studentprojecten toonden op de Food At Work Ecotrophelia Awards dat het bestrijden van voedselverlies steeds belangrijker zal worden in de voedingsindustrie:

Winnaar WheyMore: een alternatief voor broodbeleg, dip- of pastasaus, op basis van wei

Ooft: een booster shot op basis van afgekeurde peren

Gin’eco: een Belgische gin op basis van aardappelschillen

Crack’o’Sphere: aperitiefcracker met vulling op basis van ‘lelijke’ groenten

Zoost: een energiedrank op basis van sinaasappelschillen

2. Kom maar op met plantaardig

Jongeren staan er steeds meer voor open om meer plantaardige voeding op te nemen in hun dieet. Dat is ook te zien in de producten die ze zelf ontwikkelen, waarmee ze zich vaak richten op de groeiende groep flexitariërs. Heel wat van de op de awards beoordeelde producten waren volledig vegan of hybride (een combinatie van plantaardige en dierlijke ingrediënten), maar wel altijd opvallend creatief aangepakt. Zo waren er:

Winnaar van de tweede prijs Chipeulata: een hybride worst met zowel varkensvlees als witte bonen en linzen

Veclair: een vegan en allergeenvrije mix voor eclairs

Walt: een vegan en allergeenvrije Brusselse wafel

Wacko Yaco: een mocktail op basis van yacon

Poti-flan: een flan gemaakt van wortelen en pompoen

Nom Di Jus: een multi-vruchtensap met notenmelk

De winnaars van de tweede prijs: Chipeulata

3. Niet te moeilijk aub

Ten derde kiezen jongeren volop voor gebruiksgemak, zonder in te boeten op gezondheid. Ze willen snel kunnen genieten van evenwichtige en lekkere producten, zowel bij het ontbijt, tijdens de lunch, als snack of voor het avondmaal. Voorbeelden van innovatie oplossingen met oog voor gebruiksgemak: