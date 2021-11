Onderzoekers van de Universiteit van Göttingen hebben onder Duitse jongeren de wisselwerking geanalyseerd tussen houding ten aanzien van de klimaatcrisis en eetgewoonten. Die twee blijken nauw met elkaar verbonden.

Tal van factoren hebben invloed op het klimaat, maar het eigen dieet is een factor waar consumenten zelf controle over hebben. Een onderzoeksteam van de Duitse Universiteit van Göttingen heeft onderzocht hoe het bewustzijn rond klimaatverandering samenhangt met de individuele voedingskeuzes van jongeren. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cleaner and Responsible Consumption.

De onderzoekers stuurden vragenlijsten naar ruim 1400 Duitsers tussen de 15 en 29 jaar. Zij werden gevraagd te reageren op uitspraken over bewustzijn rond klimaatverandering; die gingen zowel over hun eigen intenties om zich op een bepaalde manier te gedragen, als over de toekomstige gevolgen van die intenties. Uit het onderzoek blijkt dat er onder de jonge generatie drie verschillende bewustzijnsniveaus voor klimaatverandering bestaan. De helft van de steekproef is zich zeer bewust van klimaatverandering, en aan het andere uiterste ontkent 13,9 procent van de steekproef het bestaan van klimaatverandering. 29,4 procent zit daar tussenin.

Klimaatbewust dieet

Het onderzoek laat zien dat bewustzijn rond klimaatverandering ook onder de jonge generatie sterk varieert. Maar algemeen genomen is een grote groep zich bewust van klimaatverandering. Een groot deel weet klimaatvriendelijk gedrag ook door te voeren in de eigen voedingskeuzes. 29 procent van deze groep is flexitariër - zij eten af en toe vlees - en 17 procent volgt al een vleesvrij dieet.

De onbesliste groep erkent klimaatverandering, maar houdt daar in het eigen gedrag nog geen rekening mee. De ontkenners herkennen klimaatverandering over het algemeen niet of denken dat het niet door de mens wordt veroorzaakt en houden hier dus geen rekening mee in hun eigen voeding.

Belang van communicatie

"Onze resultaten laten zien dat er veel communicatie nodig is om een klimaatbewuster dieet te promoten bij de onbesliste groep", zegt Kristin Jürkenbeck van de Universiteit van Göttingen, hoofdauteur van de studie. "Het thema klimaatverandering en klimaatbewustzijn wordt steeds belangrijker voor consumenten op alle gebieden van het leven. Dit blijkt ook uit de publieke discussie. Bedrijven en politici mogen dit niet negeren", zegt haar collega professor Achim Spiller, hoofd van de onderzoeksgroep. (IPS)

